БЕНЗЕМА: «Я всегда знал, что Килиан однажды наденет футболку Реала»
Экс-нападающий мадридского «Реала» поделился мнением о переходе Мбаппе в испанский клуб
Бывший нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема поделился мнением о переходе Килиана Мбаппе в испанский клуб.
«Это было неизбежно. Я всегда знал, что Килиан однажды наденет футболку «Реала». Теперь это стало реальностью. Мбаппе - исключительный талант», – цитирует Бензема испанское издание Marca.
Мбаппе официально стал игроком «Реала» 3 июня. В контракте француза прописана рекордная сумма отступных - €1 млрд.
До перехода в «Реал» Килиан выступал за «Пари Сен-Жермен», где стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
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