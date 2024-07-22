БЕНЗЕМА: «Я всегда знал, что Килиан однажды наденет футболку Реала»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема поделился мнением о переходе Килиана Мбаппе в испанский клуб.

«Это было неизбежно. Я всегда знал, что Килиан однажды наденет футболку «Реала». Теперь это стало реальностью. Мбаппе - исключительный талант», – цитирует Бензема испанское издание Marca.

Мбаппе официально стал игроком «Реала» 3 июня. В контракте француза прописана рекордная сумма отступных - €1 млрд.

До перехода в «Реал» Килиан выступал за «Пари Сен-Жермен», где стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

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