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Испания
22 июля 2024, 16:14 | Обновлено 22 июля 2024, 16:24
239
0

БЕНЗЕМА: «Я всегда знал, что Килиан однажды наденет футболку Реала»

Экс-нападающий мадридского «Реала» поделился мнением о переходе Мбаппе в испанский клуб

22 июля 2024, 16:14 | Обновлено 22 июля 2024, 16:24
239
0
БЕНЗЕМА: «Я всегда знал, что Килиан однажды наденет футболку Реала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Бывший нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема поделился мнением о переходе Килиана Мбаппе в испанский клуб.

«Это было неизбежно. Я всегда знал, что Килиан однажды наденет футболку «Реала». Теперь это стало реальностью. Мбаппе - исключительный талант», – цитирует Бензема испанское издание Marca.

Мбаппе официально стал игроком «Реала» 3 июня. В контракте француза прописана рекордная сумма отступных - €1 млрд.

До перехода в «Реал» Килиан выступал за «Пари Сен-Жермен», где стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

Раннее Бензема назвал главного претендента на Золотой мяч 2024.

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Карим Бензема чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Килиан Мбаппе ПСЖ
Алексей Тиньков Источник: Marca
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