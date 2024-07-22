Катарина Завацкая – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 июля украинская теннисистка Катарина Завацкая (№179 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Праге (Чехия).

В первом раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против первой сеяной Линды Носковой из Чехии (№26 WTA). Встерча начнется 4-м запуском на центральном корте после матча Сонмез – Салкова. Ориентировочное время начала поединка – 17:30 по Киеву.

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Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Анастасии Соболевой (№237 WTA) или Евы Лис из Германии (№129 WTA).

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