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  4. Катарина Завацкая – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
22 июля 2024, 15:43 | Обновлено 22 июля 2024, 15:44
117
0

Катарина Завацкая – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Праге

22 июля 2024, 15:43 | Обновлено 22 июля 2024, 15:44
117
0
Катарина Завацкая – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

22 июля украинская теннисистка Катарина Завацкая (№179 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Праге (Чехия).

В первом раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против первой сеяной Линды Носковой из Чехии (№26 WTA). Встерча начнется 4-м запуском на центральном корте после матча Сонмез – Салкова. Ориентировочное время начала поединка – 17:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Анастасии Соболевой (№237 WTA) или Евы Лис из Германии (№129 WTA).

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Владимир Клепач Sport.ua
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