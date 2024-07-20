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20 июля 2024, 23:45 | Обновлено 21 июля 2024, 00:27
1424
0

Где Лунин и Трубин? Обнародован рейтинг самых дорогих вратарей мира

Первые позиции рейтинга занимают Гиорги Мамардашвили и Диогу Кошта

20 июля 2024, 23:45 | Обновлено 21 июля 2024, 00:27
1424
0
Где Лунин и Трубин? Обнародован рейтинг самых дорогих вратарей мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Известный портал Transfermarkt обновил ценники на вратарей после Евро-2024 и Копа Америка 2024.

Самыми дорогими вратарями мира сейчас являются грузинский кипер «Валенсии» Гиорги Мамардашвили и голкипер «Порту» Диогу Кошта. Цена на каждого составляет сейчас 45 миллионов евро.

В топ-5 также вошли итальянец Джанлуиджи Доннарумма из «ПСЖ» (40 млн), швейцарец Грегор Кобель из «Боруссии» Дортмунд (40 млн) и француз Майк Меньян из «Милана» (38 млн).

Украинцы Анатолий Трубин из «Бенфики» и Андрей Лунин из «Реала» оценены в 25 миллионов евро каждый. Они не попали в топ-10.

Ранее стало известно, на сколько выросла трансферная стоимость Ламина Ямала после Евро-2024.

Десять самых дорогих вратарей мира по версии Transfermarkt

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Гиорги Мамардашвили Диогу Кошта Джанлуиджи Доннарумма Грегор Кобель Майк Меньян Андрей Лунин Анатолий Трубин Transfermarkt финансы рейтинг Гульельмо Викарио Давид Райя Эдерсон Андре Онана Унаи Симон
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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