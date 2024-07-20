Где Лунин и Трубин? Обнародован рейтинг самых дорогих вратарей мира

Известный портал Transfermarkt обновил ценники на вратарей после Евро-2024 и Копа Америка 2024.

Самыми дорогими вратарями мира сейчас являются грузинский кипер «Валенсии» Гиорги Мамардашвили и голкипер «Порту» Диогу Кошта. Цена на каждого составляет сейчас 45 миллионов евро.

В топ-5 также вошли итальянец Джанлуиджи Доннарумма из «ПСЖ» (40 млн), швейцарец Грегор Кобель из «Боруссии» Дортмунд (40 млн) и француз Майк Меньян из «Милана» (38 млн).

Украинцы Анатолий Трубин из «Бенфики» и Андрей Лунин из «Реала» оценены в 25 миллионов евро каждый. Они не попали в топ-10.

Ранее стало известно, на сколько выросла трансферная стоимость Ламина Ямала после Евро-2024.

Десять самых дорогих вратарей мира по версии Transfermarkt