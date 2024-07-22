Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Проходить можно». Известна реакция фанатов Динамо на жребий Q3 ЛЧ
Лига чемпионов
22 июля 2024, 15:34 | Обновлено 22 июля 2024, 16:30
1669
3

«Проходить можно». Известна реакция фанатов Динамо на жребий Q3 ЛЧ

Киевский клуб может встретиться с «Глазго Рейнджерс» из Шотландии

22 июля 2024, 15:34 | Обновлено 22 июля 2024, 16:30
1669
3
«Проходить можно». Известна реакция фанатов Динамо на жребий Q3 ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

В Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария), как известно, состоялась жеребьевка 3-го раунда квалификации (Q3) Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Киевское «Динамо» узнало возможного соперника по Пути представителей лиг. Киевляне сыграют в 3-м раунде отбора ЛЧ, если обыграют сербский «Партизан» из Белграда во 2-м этапе квалификации.

Соперником для победителя пары «Динамо» / «Партизан» стал шотландский «Глазго Рейнджерс».

Поклонники динамовского коллектива отреагировали на вердикт швейцарского жребия.

Bogdan: «Если учесть что там мог быть Лилль или Зальцбург то, наверное, еще более-менее нормально»

Oleh: «Сложный соперник, но проходить можно»

vtze: «Против Рейнджерс будет очень сложно, это лучшая команда Шотландии»

Евгений Мельник: «Жребий топ. Но давайте помнить о нашем уровне и очень много не ждать. Пока Шовковский создает чудеса, но последние годы на ЕК они завершались. Хочется верить, что хотя бы первых пройдут, хотя, я лично, не уверен».

Денис: «Думаю, Динамо при Шовковском сможет пройти Рейнджерс. Самое главное, чтобы Динамо показало свой прессинг и комбинации, которые были в прошлом сезоне при Шовковском».

Ярослав: «Давайте сначала Партизан, потом будем думать о Рейнджерс»

Voldymar_Ukrainian: «Главное, чтобы фарт не покинул наш чат и не перешел в чат соперника)»

Ярослав: «Будет, как сборная Украины на Евро, которые переоценили сильно. И по итогу вылетели, лучше сначала Партизан пройти, и уже как пройдем, то будем про Рейнджерс думать».

Дима Мигун: «Хороший жребий»

По теме:
Жеребьевка 3-го раунда Лиги Европы. Кривбасс и Динамо узнали соперников
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
Тарас МИХАЛИК: «Надеюсь, что в Люблине Динамо не пропустит»
фанаты Динамо Киев Глазго Рейнджерс Лига чемпионов
Юрій Остроумов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Когда начали забивать. Сборная Украины U-19 обыграла Италию
Футбол | 21 июля 2024, 22:56 23
Когда начали забивать. Сборная Украины U-19 обыграла Италию
Когда начали забивать. Сборная Украины U-19 обыграла Италию

Украинцы вышли в полуфинал чемпионата Европы

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты уведомили о расставании с шестью игроками команды
Футбол | 22 июля 2024, 15:17 0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты уведомили о расставании с шестью игроками команды
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты уведомили о расставании с шестью игроками команды

Львовский клуб предоставил официальные данные

Украина U-19 – Италия U-19. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы U-19
Футбол | 21.07.2024, 20:00
Украина U-19 – Италия U-19. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы U-19
Украина U-19 – Италия U-19. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы U-19
Президент Миная: «Металлист 1925 в УПЛ? Это максимально противозаконно!»
Футбол | 22.07.2024, 12:46
Президент Миная: «Металлист 1925 в УПЛ? Это максимально противозаконно!»
Президент Миная: «Металлист 1925 в УПЛ? Это максимально противозаконно!»
Украина – Италия – 3:2. Вышли в полуфинал Евро-2024! Видео голов и обзор
Футбол | 22.07.2024, 12:49
Украина – Италия – 3:2. Вышли в полуфинал Евро-2024! Видео голов и обзор
Украина – Италия – 3:2. Вышли в полуфинал Евро-2024! Видео голов и обзор
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pricolist
Я вам нагадаю, що по трансфермаркт Рейнджерс на кілька мільйонів дорожче і раніше радіти не треба. Згадати лише жереб збірної. А Динамо бажаю пройти в основний етап
Ответить
+2
NoMad
О, клоун, який відсосав вже всьому даунбaсу і сюди прибіг
Ответить
0
Sosiсвисток
Це не діло, де коментарі інваліда fanny, та п√здабола puma або бовура pavel.co, вони вже в своїх коментарях лігу чемпіонів виграли з динамо  
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Есть путевка на ЧМ! С кем Украина сыграет в полуфинале Евро-2024 U-19?
Есть путевка на ЧМ! С кем Украина сыграет в полуфинале Евро-2024 U-19?
21.07.2024, 23:10 6
Футбол
Украина на Олимпиадах. 1996-2004 – поддержка диаспоры и Золотая Яна
Украина на Олимпиадах. 1996-2004 – поддержка диаспоры и Золотая Яна
22.07.2024, 12:27 10
Олимпийские игры
Джейк Пол досрочно финишировал Майка Перри и готов к бою с Тайсоном
Джейк Пол досрочно финишировал Майка Перри и готов к бою с Тайсоном
21.07.2024, 08:34 6
Бокс
ВИДЕО. Представлена возможная развязка в борьбе за Золотой мяч 2024
ВИДЕО. Представлена возможная развязка в борьбе за Золотой мяч 2024
21.07.2024, 14:08 1
Футбол
Днепр-1 выжали, как лимон. Наш футбол не так хорош, чтобы терпеть суррогат
Днепр-1 выжали, как лимон. Наш футбол не так хорош, чтобы терпеть суррогат
21.07.2024, 09:14 37
Футбол
Рой Джонс рассказал, что ждет Фьюри в случае поражения Усику в реванше
Рой Джонс рассказал, что ждет Фьюри в случае поражения Усику в реванше
22.07.2024, 01:07 1
Бокс
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
22.07.2024, 06:55 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем