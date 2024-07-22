«Проходить можно». Известна реакция фанатов Динамо на жребий Q3 ЛЧ

В Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария), как известно, состоялась жеребьевка 3-го раунда квалификации (Q3) Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Киевское «Динамо» узнало возможного соперника по Пути представителей лиг. Киевляне сыграют в 3-м раунде отбора ЛЧ, если обыграют сербский «Партизан» из Белграда во 2-м этапе квалификации.

Соперником для победителя пары «Динамо» / «Партизан» стал шотландский «Глазго Рейнджерс».

Поклонники динамовского коллектива отреагировали на вердикт швейцарского жребия.

Bogdan: «Если учесть что там мог быть Лилль или Зальцбург то, наверное, еще более-менее нормально»

Oleh: «Сложный соперник, но проходить можно»

vtze: «Против Рейнджерс будет очень сложно, это лучшая команда Шотландии»

Евгений Мельник: «Жребий топ. Но давайте помнить о нашем уровне и очень много не ждать. Пока Шовковский создает чудеса, но последние годы на ЕК они завершались. Хочется верить, что хотя бы первых пройдут, хотя, я лично, не уверен».

Денис: «Думаю, Динамо при Шовковском сможет пройти Рейнджерс. Самое главное, чтобы Динамо показало свой прессинг и комбинации, которые были в прошлом сезоне при Шовковском».

Ярослав: «Давайте сначала Партизан, потом будем думать о Рейнджерс»

Voldymar_Ukrainian: «Главное, чтобы фарт не покинул наш чат и не перешел в чат соперника)»

Ярослав: «Будет, как сборная Украины на Евро, которые переоценили сильно. И по итогу вылетели, лучше сначала Партизан пройти, и уже как пройдем, то будем про Рейнджерс думать».

Дима Мигун: «Хороший жребий»