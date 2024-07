Победный гол Альбы. Интер Майами переиграл Чикаго Файр

Состоялся очередной тур чемпионата MLS. «Интер Майами» принимал «Чикаго Файр» и одержал победу со счётом 2:1. За хозяев отличились Рохас и Альба, за гостей забил Чихос.

Аргентинец Лео Месси и украинец Сергей Кривцов не приняли участие в матче из-за травм, полученных в сборной и в предыдущей игре соответственно. Серхио Бускетс и Луис Суарес вышли в основе, но голевыми действиями не запомнились.

«Интер Майами» продолжает лидировать в чемпионате, опережая «Цинцинатти» на пять очков.

MLS. 21 июля

Интер Майами – Чикаго Файр – 2:1

Голы: Рохас, 6, Альба, 75 – Чихос, 73

Jordi Alba with a magical volley to give us the lead 💥🤩 pic.twitter.com/yqtZ7YJJTi