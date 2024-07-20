Байер хочет подписать бывшего защитника Ливерпуля
Жоэль Матип находится в статусе свободного агента
Леверкузенский «Байер» продвигается в переговорах о подписании камерунского центрального защитника Жоэля Матипа, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
Сейчас 32-летний футболист находится в статусе свободного агента, ведь в конце сезона 2023/24 истек срок действия его контракта с английским «Ливерпулем», цвета которого Жоэль защищал с лета 2016 года.
В прошлой кампании Жоэль Матип провел 14 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.
🚨🔴⚫️ Bayer Leverkusen are advancing in talks to sign Joel Matip as new centre back on free transfer.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2024
After leaving Liverpool, Matip received several approaches and Leverkusen are really keen.
Talks underway, as interest is concrete as reported by @Plettigoal @berger_pj. pic.twitter.com/0qHoc5SV1j
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