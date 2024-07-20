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  4. Байер хочет подписать бывшего защитника Ливерпуля
Германия
20 июля 2024, 10:34 |
273
0

Байер хочет подписать бывшего защитника Ливерпуля

Жоэль Матип находится в статусе свободного агента

20 июля 2024, 10:34 |
273
0
Байер хочет подписать бывшего защитника Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоэль Матип

Леверкузенский «Байер» продвигается в переговорах о подписании камерунского центрального защитника Жоэля Матипа, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Сейчас 32-летний футболист находится в статусе свободного агента, ведь в конце сезона 2023/24 истек срок действия его контракта с английским «Ливерпулем», цвета которого Жоэль защищал с лета 2016 года.

В прошлой кампании Жоэль Матип провел 14 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

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Жоэль Матип Байер трансферы трансферы Бундеслиги Фабрицио Романо свободный агент
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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