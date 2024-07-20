Байер хочет подписать бывшего защитника Ливерпуля

Леверкузенский «Байер» продвигается в переговорах о подписании камерунского центрального защитника Жоэля Матипа, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Сейчас 32-летний футболист находится в статусе свободного агента, ведь в конце сезона 2023/24 истек срок действия его контракта с английским «Ливерпулем», цвета которого Жоэль защищал с лета 2016 года.

В прошлой кампании Жоэль Матип провел 14 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.