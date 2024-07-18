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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Обамеянг присоединился к новой команде
Саудовская Аравия
18 июля 2024, 15:42 |
682
0

ОФИЦИАЛЬНО. Обамеянг присоединился к новой команде

Нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Кадисия»

18 июля 2024, 15:42 |
682
0
ОФИЦИАЛЬНО. Обамеянг присоединился к новой команде
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер-Эмерик Обамеянг

Габонский игрок Пьер-Эмерик Обамеянг официально присоединился к новой команде.

Нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Кадисия». Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, контракт с игроком рассчитан до июня 2026 года.

Последним европейским клубом габонца был «Марсель», куда он перешел летом прошлого года из «Челси» на правах свободного агента. В прошедшем сезоне 35-летний нападающий стал лучшим бомбардиром Лиги Европы.

Нынешним летом «Аль-Кадисия» уже подписала капитана «Реала» Начо Фернандеса.

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Марсель трансферы Пьер-Эмерик Обамеянг трансферы Лиги 1 Аль-Кадисия Саудовская Аравия
Алексей Тиньков Источник: Фабрицио Романо
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