ОФИЦИАЛЬНО. Обамеянг присоединился к новой команде

Габонский игрок Пьер-Эмерик Обамеянг официально присоединился к новой команде.

Нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Кадисия». Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, контракт с игроком рассчитан до июня 2026 года.

Последним европейским клубом габонца был «Марсель», куда он перешел летом прошлого года из «Челси» на правах свободного агента. В прошедшем сезоне 35-летний нападающий стал лучшим бомбардиром Лиги Европы.

Нынешним летом «Аль-Кадисия» уже подписала капитана «Реала» Начо Фернандеса.

🔴🇸🇦 Official, confirmed. Pierre Emerick Aubameyang has signed in as new Al Qadsiah player from Marseille.



Deal until June 2026, confirmed. pic.twitter.com/bBEPyUDi6a