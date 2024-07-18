ОФИЦИАЛЬНО. Обамеянг присоединился к новой команде
Нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Кадисия»
Габонский игрок Пьер-Эмерик Обамеянг официально присоединился к новой команде.
Нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Кадисия». Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, контракт с игроком рассчитан до июня 2026 года.
Последним европейским клубом габонца был «Марсель», куда он перешел летом прошлого года из «Челси» на правах свободного агента. В прошедшем сезоне 35-летний нападающий стал лучшим бомбардиром Лиги Европы.
Нынешним летом «Аль-Кадисия» уже подписала капитана «Реала» Начо Фернандеса.
🔴🇸🇦 Official, confirmed. Pierre Emerick Aubameyang has signed in as new Al Qadsiah player from Marseille.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2024
Deal until June 2026, confirmed. pic.twitter.com/bBEPyUDi6a
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