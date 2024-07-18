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Украина. Премьер лига
18 июля 2024, 17:49 | Обновлено 18 июля 2024, 18:42
851
0

Известен старт Динамо на спарринг с берлинским Унионом

Матч начнется в 18:00 по киевскому времени

18 июля 2024, 17:49 | Обновлено 18 июля 2024, 18:42
851
0
Известен старт Динамо на спарринг с берлинским Унионом
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» в рамках предсезонного сбора в Австрии в четверг, 18 июля, проведет товарищеский матч с немецким клубом «Унион Берлин».

Стартовый свисток в матче прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Главный тренер киевской команды Александр Шовковский определился со стартовым составом на поединок с представителем чемпионата Германии.

Известен старт Динамо на летний спарринг с берлинским Унионом

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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