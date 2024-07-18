Известен старт Динамо на спарринг с берлинским Унионом

Киевское «Динамо» в рамках предсезонного сбора в Австрии в четверг, 18 июля, проведет товарищеский матч с немецким клубом «Унион Берлин».

Стартовый свисток в матче прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Главный тренер киевской команды Александр Шовковский определился со стартовым составом на поединок с представителем чемпионата Германии.

Известен старт Динамо на летний спарринг с берлинским Унионом