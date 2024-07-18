ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ подписал защитника сборной Сербии

Клуб АПЛ «Ноттингем Форест» официально сообщил о подписании центрального защитника «Фиорентины» и сборной Сербии Николы Миленковича. Контракт с 26-летним футболистом рассчитан на пять лет – до лета 2029 года.

Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, «Фиорентина» получила за Миленковича 14,3 миллиона евро. Цвета флорентийского клуба Миленкович защищал с 2017 года.

В прошлом сезоне серб провел за «Фиорентину» 50 матчей во всех турнирах и отличился 2 ассистами.

Ранее «Фиорентина» подписала форварда «Ювентуса» Мойзе Кина.