Фиорентина подписала форварда Юве за 13 млн. В прошлом сезоне у него 0+0

Клуб Серии A «Фиорентина» объявила о подписании форварда «Ювентуса» Мойзе Кина. О сроке контракта информации нет, но Фиалки заплатили 13,5 миллиона евро.

Еще 5 миллионов туринский клуб может получить в виде бонусов за удачные выступления игрока.

Интересно, что в минувшем сезоне 24-летний Кин провел 19 матчей, но не забил ни одного гола и не сделал ни одной результативной передачи.