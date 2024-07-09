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  4. Фиорентина подписала форварда Юве за 13 млн. В прошлом сезоне у него 0+0
Италия
09 июля 2024, 17:48 | Обновлено 09 июля 2024, 18:05
268
0

Фиорентина подписала форварда Юве за 13 млн. В прошлом сезоне у него 0+0

Мойзе Кин перебрался в новую команду

09 июля 2024, 17:48 | Обновлено 09 июля 2024, 18:05
268
0
Фиорентина подписала форварда Юве за 13 млн. В прошлом сезоне у него 0+0
ФК Фиорентина. Мойзе Кин

Клуб Серии A «Фиорентина» объявила о подписании форварда «Ювентуса» Мойзе Кина. О сроке контракта информации нет, но Фиалки заплатили 13,5 миллиона евро.

Еще 5 миллионов туринский клуб может получить в виде бонусов за удачные выступления игрока.

Интересно, что в минувшем сезоне 24-летний Кин провел 19 матчей, но не забил ни одного гола и не сделал ни одной результативной передачи.

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Ювентус Мойзе Кин Фиорентина трансферы трансферы Серии A чемпионат Италии по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Фиорентина
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