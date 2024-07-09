Италия09 июля 2024, 17:48 | Обновлено 09 июля 2024, 18:05
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Фиорентина подписала форварда Юве за 13 млн. В прошлом сезоне у него 0+0
Мойзе Кин перебрался в новую команду
09 июля 2024, 17:48 | Обновлено 09 июля 2024, 18:05
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Клуб Серии A «Фиорентина» объявила о подписании форварда «Ювентуса» Мойзе Кина. О сроке контракта информации нет, но Фиалки заплатили 13,5 миллиона евро.
Еще 5 миллионов туринский клуб может получить в виде бонусов за удачные выступления игрока.
Интересно, что в минувшем сезоне 24-летний Кин провел 19 матчей, но не забил ни одного гола и не сделал ни одной результативной передачи.
✍🏻💜⚜️#forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/klyPMRsK1y— ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 9, 2024
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