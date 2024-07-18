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Франция
18 июля 2024, 17:20 | Обновлено 18 июля 2024, 17:29
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0

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Арсенала лишился работы в клубе французской Лиги 1

«Страсбург» распрощался с Патриком Виейра

18 июля 2024, 17:20 | Обновлено 18 июля 2024, 17:29
140
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Арсенала лишился работы в клубе французской Лиги 1
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Вийера

Французский «Страсбург» уведомил о прекращении сотрудничества с тренером Патриком Виейра.

48-летний уроженец Сенегала, который получил всемирную известность, будучи игроком лондонского «Арсенала» и сборной Франции, возглавил «Страсбург» летом 2023 года. Команда под его руководством заняла 13-е место во французском чемпионате сезона-2023/2024.

В 34 матчах сезона «Страсбург» набрал 39 очков (10 побед, 9 ничьих, 15 поражений) и оказался на 10 очков выше «Метца», который возглавил трио неудачников кампании.

Патрик Виейра до «Страсбурга» работал с клубом МЛС «Нью-Йорк Сити», французской «Ниццей» и английским «Кристал Пэлас».

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Страсбург Патрик Виейра отставка Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Юрій Остроумов Источник: ФК Страсбург
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