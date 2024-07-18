ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Арсенала лишился работы в клубе французской Лиги 1

Французский «Страсбург» уведомил о прекращении сотрудничества с тренером Патриком Виейра.

48-летний уроженец Сенегала, который получил всемирную известность, будучи игроком лондонского «Арсенала» и сборной Франции, возглавил «Страсбург» летом 2023 года. Команда под его руководством заняла 13-е место во французском чемпионате сезона-2023/2024.

В 34 матчах сезона «Страсбург» набрал 39 очков (10 побед, 9 ничьих, 15 поражений) и оказался на 10 очков выше «Метца», который возглавил трио неудачников кампании.

Патрик Виейра до «Страсбурга» работал с клубом МЛС «Нью-Йорк Сити», французской «Ниццей» и английским «Кристал Пэлас».