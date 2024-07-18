ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Арсенала лишился работы в клубе французской Лиги 1
«Страсбург» распрощался с Патриком Виейра
Французский «Страсбург» уведомил о прекращении сотрудничества с тренером Патриком Виейра.
48-летний уроженец Сенегала, который получил всемирную известность, будучи игроком лондонского «Арсенала» и сборной Франции, возглавил «Страсбург» летом 2023 года. Команда под его руководством заняла 13-е место во французском чемпионате сезона-2023/2024.
В 34 матчах сезона «Страсбург» набрал 39 очков (10 побед, 9 ничьих, 15 поражений) и оказался на 10 очков выше «Метца», который возглавил трио неудачников кампании.
Патрик Виейра до «Страсбурга» работал с клубом МЛС «Нью-Йорк Сити», французской «Ниццей» и английским «Кристал Пэлас».
𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞́ 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐥— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) July 18, 2024
Le Racing Club de Strasbourg Alsace et Patrick Vieira mettent fin à leur collaboration d'un commun accord.
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