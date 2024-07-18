Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стал известен состав олимпийской сборной Украины на матч против Парагвая
Молодежные турниры
18 июля 2024, 18:11 | Обновлено 18 июля 2024, 18:25
976
0

Стал известен состав олимпийской сборной Украины на матч против Парагвая

Команда Руслана Ротаня готовится к Олимпиаде

18 июля 2024, 18:11 | Обновлено 18 июля 2024, 18:25
976
0
Стал известен состав олимпийской сборной Украины на матч против Парагвая
УАФ

Сегодня, 18 июля во французском городе Анжетмо на стадионе «Алан Лансамен» олимпийская сборная Украины в рамках подготовки к Играм 2024 года в Париде проведет товарищеский матч против Парагвая. Начало поединка – в 19:00 по Киеву.

Стал известен состав команды Руслана Ротаня на матч:

Украина: Фесюн, Мартынюк, Таловеров, Салюк, Крупский, Рубчинский, Михайленко, Крыськив, Брагару, Хлань, Сикан

По теме:
Динамо – Унион. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Звездный украинец сократил отпуск, чтобы впечатлить нового главного тренера
Известен старт Динамо на спарринг с берлинским Унионом
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Олимпийские игры 2024 сборная Украины по футболу U-23 футбол на Олимпиаде сборная Парагвая по футболу U-23 Украина - Парагвай стартовые составы
Олег Дидух Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Маркевич покинул пост наставника Карпат
Футбол | 18 июля 2024, 18:02 0
ОФИЦИАЛЬНО. Маркевич покинул пост наставника Карпат
ОФИЦИАЛЬНО. Маркевич покинул пост наставника Карпат

Львовский клуб выступил с релизом

Клуб УПЛ предложил пожизненно дисквалифицировать директора Днепра-1
Футбол | 18 июля 2024, 00:23 9
Клуб УПЛ предложил пожизненно дисквалифицировать директора Днепра-1
Клуб УПЛ предложил пожизненно дисквалифицировать директора Днепра-1

Под руководством Андрея Русола клуб Украинской Премьер-лиги стал банкротом

Маркевич и Карпаты: мастодонта подсидели
Футбол | 18.07.2024, 12:36
Маркевич и Карпаты: мастодонта подсидели
Маркевич и Карпаты: мастодонта подсидели
Коноплянка закончил. Он мог стать лучшим футболистом Украины, но…
Футбол | 18.07.2024, 08:32
Коноплянка закончил. Он мог стать лучшим футболистом Украины, но…
Коноплянка закончил. Он мог стать лучшим футболистом Украины, но…
Норвегия U-19 – Украина U-19 – 0:0. Текстовая трансляция. LIVE
Футбол | 18.07.2024, 17:27
Норвегия U-19 – Украина U-19 – 0:0. Текстовая трансляция. LIVE
Норвегия U-19 – Украина U-19 – 0:0. Текстовая трансляция. LIVE
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Браун оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем
Браун оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем
18.07.2024, 08:15 3
Бокс
К сожалению для Лунина. Аль-Наср принял решение по звездному киперу
К сожалению для Лунина. Аль-Наср принял решение по звездному киперу
17.07.2024, 08:23 2
Футбол
Именитый Рой Джонс назвал лучшего боксера на данный момент
Именитый Рой Джонс назвал лучшего боксера на данный момент
17.07.2024, 06:55 5
Бокс
ФОТО. Усик впервые после боя с Фьюри приехал в Украину. И получил подарок
ФОТО. Усик впервые после боя с Фьюри приехал в Украину. И получил подарок
16.07.2024, 19:40 3
Бокс
Руис рассказал, за кого будет болеть в реванше между Усиком и Фьюри
Руис рассказал, за кого будет болеть в реванше между Усиком и Фьюри
18.07.2024, 13:29 1
Бокс
Заменить Днепр-1 в новом сезоне УПЛ может один из четырех клубов
Заменить Днепр-1 в новом сезоне УПЛ может один из четырех клубов
17.07.2024, 01:35 11
Футбол
10 самых богатых футболистов мира
10 самых богатых футболистов мира
18.07.2024, 13:31 4
Футбол
ВИДЕО. УЕФА определил лучший гол Евро-2024
ВИДЕО. УЕФА определил лучший гол Евро-2024
16.07.2024, 17:25 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем