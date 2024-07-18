Стал известен состав олимпийской сборной Украины на матч против Парагвая

Сегодня, 18 июля во французском городе Анжетмо на стадионе «Алан Лансамен» олимпийская сборная Украины в рамках подготовки к Играм 2024 года в Париде проведет товарищеский матч против Парагвая. Начало поединка – в 19:00 по Киеву.

Стал известен состав команды Руслана Ротаня на матч:

Украина: Фесюн, Мартынюк, Таловеров, Салюк, Крупский, Рубчинский, Михайленко, Крыськив, Брагару, Хлань, Сикан