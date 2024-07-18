Молодежные турниры18 июля 2024, 18:11 | Обновлено 18 июля 2024, 18:25
976
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Стал известен состав олимпийской сборной Украины на матч против Парагвая
Команда Руслана Ротаня готовится к Олимпиаде
18 июля 2024, 18:11 | Обновлено 18 июля 2024, 18:25
976
0
Сегодня, 18 июля во французском городе Анжетмо на стадионе «Алан Лансамен» олимпийская сборная Украины в рамках подготовки к Играм 2024 года в Париде проведет товарищеский матч против Парагвая. Начало поединка – в 19:00 по Киеву.
Стал известен состав команды Руслана Ротаня на матч:
Украина: Фесюн, Мартынюк, Таловеров, Салюк, Крупский, Рубчинский, Михайленко, Крыськив, Брагару, Хлань, Сикан
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