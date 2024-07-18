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Украина. Премьер лига
18 июля 2024, 17:49 | Обновлено 18 июля 2024, 17:52
485
0

ОФИЦИАЛЬНО. Матчи Карпат будут транслироваться на УПЛ-ТВ

Львовский клуб вошел в единый телепул чемпионата

18 июля 2024, 17:49 | Обновлено 18 июля 2024, 17:52
485
0
ОФИЦИАЛЬНО. Матчи Карпат будут транслироваться на УПЛ-ТВ
fckarpaty.org.ua

В сезоне-2024/25 домашние матчи «Карпат» в рамках украинской Премьер-лиги будут транслироваться на платформе УПЛ-ТВ.

Сообщается, что львовский клуб присоединился к проекту UPL.TV и поддержал стремление участников украинской Премьер-лиги к объединению в рамках единого телевизионного пула.

Теперь ожидается вхождение в число клубов, матчи которых будет транслировать УПЛ-ТВ, «Динамо» и «Зари». Ранее сообщалось, что оба клуба близки к достижению соглашения по этому вопросу.

Накануне стало известно, что Мирон Маркевич покинул пост главного тренера «Карпат», хотя именно под руководством этого специалиста львовяне по итогам минувшего сезона квалифицировались из Первой лиги в УПЛ.

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Карпаты Львов телепул Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу УПЛ-ТВ
Алексей Сливченко Источник: ФК Карпаты Львов
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