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Украина. Премьер лига
11 июля 2024, 19:29 | Обновлено 11 июля 2024, 19:38
165
1

Будет единый телепул. Динамо и Заря готовы войти в УПЛ-ТВ

Динамо и Заря могут пополнить телепул

11 июля 2024, 19:29 | Обновлено 11 июля 2024, 19:38
165
1
Будет единый телепул. Динамо и Заря готовы войти в УПЛ-ТВ
ФК Рух

По информации журналиста Виктора Вацко, представители «Динамо» в разговоре с ним подтвердили, что киевский клуб близок к присоединению к единому телепулу в рамках УПЛ-ТВ.

Кроме того, к телепулу готова присоединиться «Заря».

Эти два клуба, а также «Днепр-1» в прошлом сезоне транслировали свои матчи отдельно через каналы группы 1+1 и Youtube.

Если «Днепр-1» прекратит существование и его заменит «Минай», то в УПЛ впервые будет единый телепул.

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УПЛ-ТВ Заря Луганск Динамо Киев Днепр-1 телепул чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Виктор Вацко
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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OtsoCity
Що таке, чому вони всралися під себе, коломойша сказав все 
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