Будет единый телепул. Динамо и Заря готовы войти в УПЛ-ТВ

По информации журналиста Виктора Вацко, представители «Динамо» в разговоре с ним подтвердили, что киевский клуб близок к присоединению к единому телепулу в рамках УПЛ-ТВ.

Кроме того, к телепулу готова присоединиться «Заря».

Эти два клуба, а также «Днепр-1» в прошлом сезоне транслировали свои матчи отдельно через каналы группы 1+1 и Youtube.

Если «Днепр-1» прекратит существование и его заменит «Минай», то в УПЛ впервые будет единый телепул.