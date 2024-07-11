Украина. Премьер лига11 июля 2024, 19:29 | Обновлено 11 июля 2024, 19:38
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Будет единый телепул. Динамо и Заря готовы войти в УПЛ-ТВ
Динамо и Заря могут пополнить телепул
11 июля 2024, 19:29 | Обновлено 11 июля 2024, 19:38
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По информации журналиста Виктора Вацко, представители «Динамо» в разговоре с ним подтвердили, что киевский клуб близок к присоединению к единому телепулу в рамках УПЛ-ТВ.
Кроме того, к телепулу готова присоединиться «Заря».
Эти два клуба, а также «Днепр-1» в прошлом сезоне транслировали свои матчи отдельно через каналы группы 1+1 и Youtube.
Если «Днепр-1» прекратит существование и его заменит «Минай», то в УПЛ впервые будет единый телепул.
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