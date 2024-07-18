Алькарас рассказал о своем способе брать силы перед новым выходом на корт

Испанский теннисист Карлос Алькарас (№3 АТР) заявил о том, что не намерен быть рабом тенниса и не хочет ради него жертвовать отдыхом.

«Для меня иметь возможность участвовать в турнирах такого уровня, как Уимблдон, и выигрывать их – воплощение мечты, но я также хочу иметь время для себя. Я не хочу чувствовать себя рабом тенниса и не иметь времени на себя.

Небольшие поездки на Ибицу, две или три ночи с друзьями, чтобы насладиться отдыхом – я думаю, что это очень важно и необходимо, чтобы потом выйти с новыми силами на корт», – признался Алькарас, который после победы на Уимблдоне-2024 провел три дня на Ибице.

Ранее сообщалось, что Карлос Алькарас является лидером года по количеству брейк-поинтов на мейджорах.