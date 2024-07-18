ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д купила сенсационного форварда Штутгарта

Дортмундская «Боруссия» официально завершила трансфер 28-летнего форварда «Штутгарта» Серу Гирасси.

Контракт с футболистом «черно-желтые» оформили на четыре сезона – до 30 июня 2028 года.

Также дортмундский клуб сообщил, что несколько дней назад Гирасси прошел очередной медицинский осмотр у специалиста. Выяснилось, что травма, которую он получил в международном матче после окончания сезона, не потребует операции. Теперь Гирасси в течение нескольких недель завершит индивидуальную программу подготовки и, по оценкам врачей, сможет играть в летних матчах команды.

По неофициальной информации, трансфер Гирасси обошелся «Боруссии» в 18 миллионов евро.

Напомним, выступление Серу Гирасси в минувшем сезоне Бундеслиги стало сенсацией турнира. Форвард продемонстрировал выдающуюся результативность в карьере, забив 28 мячей в 28 поединках немецкого элитарного дивизиона, благодаря чему занял второе место в списке бомбардиров Бундеслиги-2023/24, пропустив вперед лишь неподражаемого Гарри Кейна из «Баварии», который наколотил 36 мячей.