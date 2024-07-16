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  4. Со второй попытки. Гирасси прошел медосмотр в Боруссии Дортмунд
Германия
16 июля 2024, 18:24 |
258
0

Со второй попытки. Гирасси прошел медосмотр в Боруссии Дортмунд

Форвард «Штутгарта» близок к трансферу

16 июля 2024, 18:24 |
258
0
Со второй попытки. Гирасси прошел медосмотр в Боруссии Дортмунд
Getty Images/Global Images Ukraine. Серу Гирасси

Форвард «Штутгарта» Серу Гирасси успешно завершит медосмотр в «Боруссии» Дортмунд. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Гирасси удалось пройти медосмотр лишь со второго раза. Первый медосмотр на прошлой неделе выявил у Гирасси травму связки колена, которая требовала углубленного обследования.

Ожидается, что Гирасси подпишет контракт с «Боруссией» послезавтра, 18 июля. Клуб из Дортмунда активирует клаусулу в размере 17,5 миллиона евро.

Ранее «Штутгарт» уже подписал на замену Гирасси Эрмедина Демировича из «Аугсбурга».

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Серу Гирасси Штутгарт Боруссия Дортмунд трансферы трансферы Бундеслиги медосмотр Фабрицио Романо
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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