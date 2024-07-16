Со второй попытки. Гирасси прошел медосмотр в Боруссии Дортмунд

Форвард «Штутгарта» Серу Гирасси успешно завершит медосмотр в «Боруссии» Дортмунд. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Гирасси удалось пройти медосмотр лишь со второго раза. Первый медосмотр на прошлой неделе выявил у Гирасси травму связки колена, которая требовала углубленного обследования.

Ожидается, что Гирасси подпишет контракт с «Боруссией» послезавтра, 18 июля. Клуб из Дортмунда активирует клаусулу в размере 17,5 миллиона евро.

Ранее «Штутгарт» уже подписал на замену Гирасси Эрмедина Демировича из «Аугсбурга».