Со второй попытки. Гирасси прошел медосмотр в Боруссии Дортмунд
Форвард «Штутгарта» близок к трансферу
Форвард «Штутгарта» Серу Гирасси успешно завершит медосмотр в «Боруссии» Дортмунд. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Гирасси удалось пройти медосмотр лишь со второго раза. Первый медосмотр на прошлой неделе выявил у Гирасси травму связки колена, которая требовала углубленного обследования.
Ожидается, что Гирасси подпишет контракт с «Боруссией» послезавтра, 18 июля. Клуб из Дортмунда активирует клаусулу в размере 17,5 миллиона евро.
Ранее «Штутгарт» уже подписал на замену Гирасси Эрмедина Демировича из «Аугсбурга».
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