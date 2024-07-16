Замена Гирасси? Штутгарт отдал 21 миллион за форварда

Вице-чемпион Германии сезона 2023/2024, «Штутгарт», официально сообщил о подписании 26-летнего форварда сборной Боснии и Герцеговины Эрмедина Демировича. Контракт рассчитан на четыре года – до лета 2028 года.

Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, «Аугсбург» получил за своего игрока 21 миллион евро. В прошлом сезоне на счету Демировича 15 голов и 10 ассистов в 33 матчах Бундеслиги.

Подписание «Штутгартом» Демировича можно рассматривать как подготовку к продаже Серу Гирасси. Ранее во время его медосмотра в «Боруссии» Дортмунд возникли проблемы.