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  4. Замена Гирасси? Штутгарт отдал 21 миллион за форварда
Германия
16 июля 2024, 16:38 |
441
0

Замена Гирасси? Штутгарт отдал 21 миллион за форварда

Эрмедин Демирович покинул «Аугсбург»

16 июля 2024, 16:38 |
441
0
Замена Гирасси? Штутгарт отдал 21 миллион за форварда
ФК Штутгарт. Эрмедин Демирович

Вице-чемпион Германии сезона 2023/2024, «Штутгарт», официально сообщил о подписании 26-летнего форварда сборной Боснии и Герцеговины Эрмедина Демировича. Контракт рассчитан на четыре года – до лета 2028 года.

Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, «Аугсбург» получил за своего игрока 21 миллион евро. В прошлом сезоне на счету Демировича 15 голов и 10 ассистов в 33 матчах Бундеслиги.

Подписание «Штутгартом» Демировича можно рассматривать как подготовку к продаже Серу Гирасси. Ранее во время его медосмотра в «Боруссии» Дортмунд возникли проблемы.

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Штутгарт Эрмедин Демирович Аугсбург трансферы трансферы Бундеслиги
Олег Дидух Источник: ФК Штутгарт
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