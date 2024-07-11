Трансфер одного из лучших бомбардиров Бундеслиги может сорваться

«Боруссия» Дортмунд находится в шаге от подписания форварда «Штутгарта» Серу Гирасси, который стал вторым бомбардиром прошлого сезона Бундеслиги.

Однако трансфер может сорваться в последний момент. «Боруссия» сообщила о том, что во время медосмотра Гирасси у 28-летнего форварда была выявлена травма, которая требует дополнительного обследования.

Подписание 4-летнего контракта с футболистом отложено до прохождения повторного медосмотра. На счету Гирасси 28 голов и 2 ассиста в 28 матчах Бундеслиги прошлого сезона.