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Германия
11 июля 2024, 16:05 |
274
0

Трансфер одного из лучших бомбардиров Бундеслиги может сорваться

При медосмотре Серу Гирасси в «Боруссии» Дортмунд возникли проблемы

11 июля 2024, 16:05 |
274
0
Трансфер одного из лучших бомбардиров Бундеслиги может сорваться
Getty Images/Global Images Ukraine. Серу Гирасси

«Боруссия» Дортмунд находится в шаге от подписания форварда «Штутгарта» Серу Гирасси, который стал вторым бомбардиром прошлого сезона Бундеслиги.

Однако трансфер может сорваться в последний момент. «Боруссия» сообщила о том, что во время медосмотра Гирасси у 28-летнего форварда была выявлена травма, которая требует дополнительного обследования.

Подписание 4-летнего контракта с футболистом отложено до прохождения повторного медосмотра. На счету Гирасси 28 голов и 2 ассиста в 28 матчах Бундеслиги прошлого сезона.

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Боруссия Дортмунд Серу Гирасси трансферы трансферы Бундеслиги Штутгарт медосмотр
Олег Дидух Источник: ФК Боруссия Дортмунд
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