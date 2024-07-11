Трансфер одного из лучших бомбардиров Бундеслиги может сорваться
При медосмотре Серу Гирасси в «Боруссии» Дортмунд возникли проблемы
«Боруссия» Дортмунд находится в шаге от подписания форварда «Штутгарта» Серу Гирасси, который стал вторым бомбардиром прошлого сезона Бундеслиги.
Однако трансфер может сорваться в последний момент. «Боруссия» сообщила о том, что во время медосмотра Гирасси у 28-летнего форварда была выявлена травма, которая требует дополнительного обследования.
Подписание 4-летнего контракта с футболистом отложено до прохождения повторного медосмотра. На счету Гирасси 28 голов и 2 ассиста в 28 матчах Бундеслиги прошлого сезона.
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