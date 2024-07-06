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  4. Боруссия Д покупает топ-бомбардира Бундеслиги и хавбека сборной Германии
Германия
06 июля 2024, 19:36 |
1479
0

Боруссия Д покупает топ-бомбардира Бундеслиги и хавбека сборной Германии

Гросс и Гирасси близки к переходу в дортмундскую команду

06 июля 2024, 19:36 |
1479
0
Боруссия Д покупает топ-бомбардира Бундеслиги и хавбека сборной Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Сиру Гирасси

По информации немецких СМИ, «Боруссия» Дортмунд в ближайшее время оформит переход форварда «Штутгарта» Серу Гирасси. Клуб заплатит за игрока 17,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне Гирасси стал вторым лучшим бомбардиром Бундеслиги с 28 голами.

Одновременно с этим «Боруссия» близка к подписанию центрального хавбека «Брайтона» и сборной Германии Паскаля Гросса. Трансфер оценивается в 10 миллионов евро.

Гросс в прошлом сезоне забил 5 голов и сделал 13 результативных передач.

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Серу Гирасси Паскаль Гросс Боруссия Дортмунд Брайтон Штутгарт трансферы Бундеслиги трансферы чемпионат Германии по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Germany
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