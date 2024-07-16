Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо дозаявило двух новичков на новый сезон УПЛ
Украина. Премьер лига
16 июля 2024, 19:58 |
1448
0

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо дозаявило двух новичков на новый сезон УПЛ

Валентин Рубчинский и Брайан Себальос попали в заявку киевлян на новый сезон

16 июля 2024, 19:58 |
1448
0
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо дозаявило двух новичков на новый сезон УПЛ
ФК Динамо

Киевский футбольный клуб «Динамо» дозаявил двух футболистов на новый сезон чемпионата Украины по футболу.

Заявку киевлян пополнили Валентин Рубчинский, который летом перешел из «Днепра-1», и Брайан Себальос из бразильской «Форталезы», который будет играть на правах аренды. «Динамо» еще имеет право вносить изменения в заявку.

Сезон Украинской премьер-лиги 2023/24 начнется в начале августа.

Ранее стало известно, что УАФ продолжает изучать скандальный матч U-19 между «Шахтером» и «Динамо».

Заявка Динамо на сезон УПЛ 2023/24

Вратари: Георгий Бущан, Денис Игнатенко, Валентин Моргун, Руслан Нещерет.

Защитники: Кристиан Беловар, Константин Вивчаренко, Владислав Дубинчак, Максим Дячук, Александр Караваев, Навин Малыш, Тарас Михавко, Денис Попов, Александр Тимчик, Брайан Себальос

Полузащитники: Александр Андриевский, Максим Брагару, Владимир Бражко, Виталий Буяльский, Назар Волошин, Самба Диалло, Владислав Кабаев, Джастин Лонвейк, Николай Михайленко, Александр Пихаленок, Антон Царенко, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев, Андрей Ярмоленко, Валентин Рубчинский

Нападающие: Владислав Ванат, Матвей Пономаренко, Владислав Супряга.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер заключил 5-летний контракт с экс-футболистом Реала
РОМАНО: Экс-игрок Реала согласился подписать 5-летний контракт с Шахтером
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ вынесла решение по ситуации Днепра-1
Валентин Рубчинский Брайан Себальос заявки чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев
Дмитро Олійник Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона близка к трансферу еще одного украинца. Сделка скоро будет закрыта
Футбол | 16 июля 2024, 11:53 9
Жирона близка к трансферу еще одного украинца. Сделка скоро будет закрыта
Жирона близка к трансферу еще одного украинца. Сделка скоро будет закрыта

Каталонцев заинтересовал Александр Петрусенко

Джейми КАРРАГЕР: «Мы – Англия, сборную должен тренировать англичанин»
Футбол | 16 июля 2024, 19:13 0
Джейми КАРРАГЕР: «Мы – Англия, сборную должен тренировать англичанин»
Джейми КАРРАГЕР: «Мы – Англия, сборную должен тренировать англичанин»

Известный в прошлом игрок выступает против приглашения иностранца

Известный украинский футбольный журналист мобилизовался в ряды ВСУ
Футбол | 16.07.2024, 14:33
Известный украинский футбольный журналист мобилизовался в ряды ВСУ
Известный украинский футбольный журналист мобилизовался в ряды ВСУ
Испанию могут наказать за поступок Ямала. Что случилось?
Футбол | 16.07.2024, 10:07
Испанию могут наказать за поступок Ямала. Что случилось?
Испанию могут наказать за поступок Ямала. Что случилось?
Не Ямал. Капелло назвал игрока, который впечатлил его на Евро-2024
Футбол | 16.07.2024, 04:34
Не Ямал. Капелло назвал игрока, который впечатлил его на Евро-2024
Не Ямал. Капелло назвал игрока, который впечатлил его на Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Слезы Месси, джокер Лаутаро. Аргентина вырвала у Колумбии Кубок Америки
Слезы Месси, джокер Лаутаро. Аргентина вырвала у Колумбии Кубок Америки
15.07.2024, 07:15 4
Футбол
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Испании
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Испании
15.07.2024, 01:19 11
Футбол
Хацкевич назвал футболиста сборной Украины, который провалил Евро-2024
Хацкевич назвал футболиста сборной Украины, который провалил Евро-2024
15.07.2024, 11:01 27
Футбол
Треш-новости из США! Финал Копа Америка 2024 перенесен. Известна причина
Треш-новости из США! Финал Копа Америка 2024 перенесен. Известна причина
15.07.2024, 03:05 6
Футбол
Аргентина – Колумбия – 1:0 д.в. Финал Копа: Месси плакал дважды. Видео гола
Аргентина – Колумбия – 1:0 д.в. Финал Копа: Месси плакал дважды. Видео гола
15.07.2024, 08:42
Футбол
Испания – Англия – 2:1. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча
Испания – Англия – 2:1. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча
15.07.2024, 00:30 1
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
15.07.2024, 07:28 24
Футбол
Украинский футболист признан худшим игроком Евро-2024
Украинский футболист признан худшим игроком Евро-2024
16.07.2024, 07:50 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем