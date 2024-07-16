ОФИЦИАЛЬНО. Динамо дозаявило двух новичков на новый сезон УПЛ

Киевский футбольный клуб «Динамо» дозаявил двух футболистов на новый сезон чемпионата Украины по футболу.

Заявку киевлян пополнили Валентин Рубчинский, который летом перешел из «Днепра-1», и Брайан Себальос из бразильской «Форталезы», который будет играть на правах аренды. «Динамо» еще имеет право вносить изменения в заявку.

Сезон Украинской премьер-лиги 2023/24 начнется в начале августа.

Ранее стало известно, что УАФ продолжает изучать скандальный матч U-19 между «Шахтером» и «Динамо».

Заявка Динамо на сезон УПЛ 2023/24

Вратари: Георгий Бущан, Денис Игнатенко, Валентин Моргун, Руслан Нещерет.

Защитники: Кристиан Беловар, Константин Вивчаренко, Владислав Дубинчак, Максим Дячук, Александр Караваев, Навин Малыш, Тарас Михавко, Денис Попов, Александр Тимчик, Брайан Себальос

Полузащитники: Александр Андриевский, Максим Брагару, Владимир Бражко, Виталий Буяльский, Назар Волошин, Самба Диалло, Владислав Кабаев, Джастин Лонвейк, Николай Михайленко, Александр Пихаленок, Антон Царенко, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев, Андрей Ярмоленко, Валентин Рубчинский

Нападающие: Владислав Ванат, Матвей Пономаренко, Владислав Супряга.