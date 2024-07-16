УАФ продолжает изучать скандальный матч U-19 между Шахтером и Динамо

УАФ сообщила о том, что комитет по этике и честной игре провел первое заседание в новом составе. Среди различных вопросов продолжается изучение матча юношеских команд «Шахтера» и «Динамо», который состоялся в конце прошлого сезона.

Есть информация о драке между тренером «Шахтера» U-19 Алексеем Беликом и одним из представителей киевлян, а также о неприличных жестах и конфликте с футболистами соперника вратаря «Динамо» U-19 Вячеслава Суркиса.

Тогда же в матче основных команд возникла потасовка между игроками, а УАФ сообщала, что эпизод рассмотрит дисциплинарный комитет, однако решения до сих пор нет.