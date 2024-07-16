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  4. УАФ продолжает изучать скандальный матч U-19 между Шахтером и Динамо
Украина. Премьер лига
16 июля 2024, 18:30 |
730
3

УАФ продолжает изучать скандальный матч U-19 между Шахтером и Динамо

Состоялось заседание комитета по этике и честной игре

16 июля 2024, 18:30 |
730
3
УАФ продолжает изучать скандальный матч U-19 между Шахтером и Динамо
УАФ

УАФ сообщила о том, что комитет по этике и честной игре провел первое заседание в новом составе. Среди различных вопросов продолжается изучение матча юношеских команд «Шахтера» и «Динамо», который состоялся в конце прошлого сезона.

Есть информация о драке между тренером «Шахтера» U-19 Алексеем Беликом и одним из представителей киевлян, а также о неприличных жестах и конфликте с футболистами соперника вратаря «Динамо» U-19 Вячеслава Суркиса.

Тогда же в матче основных команд возникла потасовка между игроками, а УАФ сообщала, что эпизод рассмотрит дисциплинарный комитет, однако решения до сих пор нет.

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Комитет этики и честной игры УАФ Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Динамо Киев U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 КДК УАФ Вячеслав Суркис Алексей Белик
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 3
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serhiy
Не знають як бидлоту бамбаську відбілити .
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+2
easterly
Не  знають, як перед рінахом викручуватися та ізвінітса
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+1
AK.228
Там где Суркис - пидорас!?
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-3
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Теннис
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