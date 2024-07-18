ФОТО. Барселона презентовала форму к 125-летию клуба

«Барселона» вместе со своим техническим спонсором, Nike, презентовала домашний комплект формы на сезон 2024/2025. Он приурочен к 125-летию каталонского, которое будет отмечаться 29 ноября.

Форма выполнена в традиционных для клуба красном и синем цветах. При этом, вместо привычных вертикальных полос половина футболки в синем цвете, другая половина – в красном. Дизайн формы очень напоминает тот, который использовался в сезоне 1999/2000, когда «Барселона» праздновала свое столетие.

В презентации формы принял участие легенда «Барселоны», Роналдиньо.