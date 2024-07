Лидер Бенфики согласился на переход в ПСЖ

Португальский полузащитник лиссабонской «Бенфики» Жоау Невеш согласился на переход во французский «Пари Сен-Жермен», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, между клубами все еще нет договоренности по трансферу 19-летнего футболиста, но парижане прилагают значительные усилия, чтобы согласовать подписание.

В сезоне 2023/24 Жоау Невеш провел 55 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.

Ранее Жоау Невешом интересовался «Манчестер Юнайтед».

🚨🔴🔵 João Neves has already said yes to Paris Saint-Germain weeks ago.



Understand PSG project presented by Campos was approved, the presence of Luis Enrique is also key factor.



Negotiations between PSG and Benfica are still ongoing, PSG are pushing but no agreement yet. pic.twitter.com/yYxJhZMHUN