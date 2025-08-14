Вильхивцы – Полесье-2 – 3:3. Спаслись на 90+5-й. Видео голов и обзор
«Вильхивцы» забили спасительный гол в компенсированное время
Во Второй лиге прошли матчи третьего тура. Свой поединок провели «Вильхивцы» и «Полесье-2».
В первом тайме зрители увидели один гол. На 15-й минуте Артем Грохольский вывел «Полесье-2» вперед.
Зато после перерыва команды забили пять мячей. При этом хозяева поля спаслись от поражения на 90+5-й минуте. Героем матча для ФК «Вильхивцы» стал Владислав Фундук.
Вторая лига. 3-й тур, 10 августа
Вильхивцы – Полесье-2 Житомир – 3:3
Голы: Петрик, 50, Цуркан, 62, Фундук, 90+5 – Грохольский, 15, 73, Микитюк, 54
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 14 августа в 20:00 по Киеву
Четыре представителя Украины в еврокубках присоединятся с 1/16 финала