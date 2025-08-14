Вильхивцы – Полесье-2 – 3:3. Спаслись на 90+5-й. Видео голов и обзор

Во Второй лиге прошли матчи третьего тура. Свой поединок провели «Вильхивцы» и «Полесье-2».

В первом тайме зрители увидели один гол. На 15-й минуте Артем Грохольский вывел «Полесье-2» вперед.

Зато после перерыва команды забили пять мячей. При этом хозяева поля спаслись от поражения на 90+5-й минуте. Героем матча для ФК «Вильхивцы» стал Владислав Фундук.

Вторая лига. 3-й тур, 10 августа

Вильхивцы – Полесье-2 Житомир – 3:3

Голы: Петрик, 50, Цуркан, 62, Фундук, 90+5 – Грохольский, 15, 73, Микитюк, 54

