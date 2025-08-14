Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-коуч Зари трудоустроился в другом клубе УПЛ
Украина. Премьер лига
14 августа 2025, 13:42
Юрий Коваль возглавил академию «Александрии»

ФК Александрия. Юрий Коваль

Бывший главный тренер луганской «Зари» Юрий Коваль, занимавший должность спортивного директора клуба, трудоустроился в другом клубе УПЛ.

По официальной информации, Коваль стал директором футбольной академии Александрии. Сроки соглашения и финансовые аспекты личного контракта Юрия с «горожанами» не разглашаются.

«Желаем Юрию Григорьевичу успехов в новой должности! Уверены, что его колоссальный опыт и преданность делу помогут вывести детский футбол в Александрии на новый уровень и раскрыть новые маленькие звездочки, которые в будущем будут сиять на больших футбольных турнирах!🖤💛💚», – говорится в сообщении.

Кузнец хорошо знаком и болельщикам Александрии, особенно постарше. Так, Юрий в 1980-х годах выступал за местные Шахтер и Полиграфтехнику в статусе игрока, а в конце 1990-х – начале 2000-х возглавлял Полиграфтехнику и Александрию как главный тренер.

Юрий Коваль Александрия Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Александрия
