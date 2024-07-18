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  4. «Трудно было». Михавко рассказал о коммуникации с сыном Шевченко
Молодежные турниры
18 июля 2024, 09:30 |
548
1

«Трудно было». Михавко рассказал о коммуникации с сыном Шевченко

Защитник сборной Украины U-19 немного подтянул английский

18 июля 2024, 09:30 |
548
1
«Трудно было». Михавко рассказал о коммуникации с сыном Шевченко
Facebook. Кристиан и Андрей Шевченко

Защитник сборной Украины U-19 Тарас Михавко рассказал, как происходит коммуникация с Кристианом Шевченко – сыном легендарного украинского футболиста Андрея Шевченко.

– У вас есть легионеры, и среди них – Кристиан Шевченко, сын президента УАФ и обладателя «Золотого мяча». С ним, воспитанником «Челси» и игроком «Уотфорда», вы также можете нормально общаться?

– А почему нет? Кристиан – замечательный человек и хороший футболист. Он достаточно общительный, командный. Просто трудновато было на первых сборах, потому что он тогда не так хорошо общался на украинском языке. Но ничего, зато мы немного английский подтянули. Сейчас нет никаких проблем, мы наладили классную коммуникацию. В коллективе Кристиана хорошо приняли и он также со всеми нами наладил прекрасные отношения.

– Когда Кристиан играл за предыдущую юношескую возрастную категорию, Андрей Шевченко приезжал к нему на элит-раунд. Сейчас ждете легенду в гости?

– Точно не знаю, на стартовом матче, насколько слышал, Андрея Николаевича не было. Если он найдет возможность посетить наши матчи, будем очень рады.

Ранее Тарас Михавко прокомментировал ничью против юношеской сборной Северной Ирландии (0:0).

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Дмитро Вербинський Источник: zbirna.com
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verastepler
Батько по-руськи шпреха мама по-англійськи як дитина може знать українську? Да ну і у батька словарний запас 15-20 слів окрім протяжного ееееееее.
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Теннис
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