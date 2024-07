ВИДЕО. Очень мощно! Довбик попал в проморолик известной игры EA FC25

27 сентября 2024 года выйдет обновленная версия известного футбольного симулятора EA FC (бывшая FIFA).

Пресс-служба испанской Ла Лига уже представила проморолик будущего симулятора. В видео попал и украинский голеадор каталонской «Жироны» Артем Довбик. Также была представлена обложка, лицом которой стал звезда «Реала» Джуд Беллингем.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

ВИДЕО. Очень мощно! Довбик попал в проморолик EA FC25

🔝🌟 Three LALIGA stars together, millions of memories, all in one ultimate cover, for the club.



🎮 See the full #FC25 Reveal on July 17. @EASPORTSFC pic.twitter.com/StpWhVpgg3