ВИДЕО. Очень мощно! Довбик попал в проморолик известной игры EA FC25
Самый известный футбольный симулятор выйдет 27 сентября 2024
27 сентября 2024 года выйдет обновленная версия известного футбольного симулятора EA FC (бывшая FIFA).
Пресс-служба испанской Ла Лига уже представила проморолик будущего симулятора. В видео попал и украинский голеадор каталонской «Жироны» Артем Довбик. Также была представлена обложка, лицом которой стал звезда «Реала» Джуд Беллингем.
Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.
ВИДЕО. Очень мощно! Довбик попал в проморолик EA FC25
🔝🌟 Three LALIGA stars together, millions of memories, all in one ultimate cover, for the club.— LALIGA English (@LaLigaEN) July 15, 2024
🎮 See the full #FC25 Reveal on July 17. @EASPORTSFC pic.twitter.com/StpWhVpgg3
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