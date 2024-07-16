Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Очень мощно! Довбик попал в проморолик известной игры EA FC25
Испания
16 июля 2024, 00:55 |
81
0

ВИДЕО. Очень мощно! Довбик попал в проморолик известной игры EA FC25

Самый известный футбольный симулятор выйдет 27 сентября 2024

16 июля 2024, 00:55 |
81
0
ВИДЕО. Очень мощно! Довбик попал в проморолик известной игры EA FC25
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

27 сентября 2024 года выйдет обновленная версия известного футбольного симулятора EA FC (бывшая FIFA).

Пресс-служба испанской Ла Лига уже представила проморолик будущего симулятора. В видео попал и украинский голеадор каталонской «Жироны» Артем Довбик. Также была представлена обложка, лицом которой стал звезда «Реала» Джуд Беллингем.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

ВИДЕО. Очень мощно! Довбик попал в проморолик EA FC25

По теме:
Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч после Евро-2024
ФОТО. Мощность зашкаливает. Опубликована официальная обложка EAFC 25
S1mple вернётся уже скоро? Игрок дал интересный комментарий
EA Sports Джуд Беллингем EA Sports FC 25 Артем Довбик Жирона Реал Мадрид киберспорт
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

4 поражения и 8 трофеев за 1,5 года. Родри имеет невероятную статистику
Футбол | 16 июля 2024, 00:23 0
4 поражения и 8 трофеев за 1,5 года. Родри имеет невероятную статистику
4 поражения и 8 трофеев за 1,5 года. Родри имеет невероятную статистику

Лучший игрок Евро 2024 пополнил свою коллекцию очередным трофеем

Фьюри назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе
Бокс | 15 июля 2024, 07:53 2
Фьюри назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе
Фьюри назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе

Тайсон отметил Мозеса Итауму

Хацкевич назвал футболиста сборной Украины, который провалил Евро-2024
Футбол | 15.07.2024, 11:01
Хацкевич назвал футболиста сборной Украины, который провалил Евро-2024
Хацкевич назвал футболиста сборной Украины, который провалил Евро-2024
Аргентина – Колумбия – 1:0 д.в. Финал Копа: Месси плакал дважды. Видео гола
Футбол | 15.07.2024, 08:42
Аргентина – Колумбия – 1:0 д.в. Финал Копа: Месси плакал дважды. Видео гола
Аргентина – Колумбия – 1:0 д.в. Финал Копа: Месси плакал дважды. Видео гола
Слишком мало победителей. Опубликована символическая сборная Евро-2024
Футбол | 15.07.2024, 18:59
Слишком мало победителей. Опубликована символическая сборная Евро-2024
Слишком мало победителей. Опубликована символическая сборная Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
15.07.2024, 07:28 24
Футбол
Испания – победитель Евро-2024
Испания – победитель Евро-2024
14.07.2024, 23:55 165
Футбол
Майк Тайсон назвал единственного бойца современности, который похож на него
Майк Тайсон назвал единственного бойца современности, который похож на него
14.07.2024, 07:44
Бокс
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Испании
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Испании
15.07.2024, 01:19 5
Футбол
Легендарная украинская биатлонистка отстранена от спорта
Легендарная украинская биатлонистка отстранена от спорта
14.07.2024, 08:55 17
Биатлон
Лунин отказался играть с легендарным футболистом. Он отклонил предложение
Лунин отказался играть с легендарным футболистом. Он отклонил предложение
15.07.2024, 08:09 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем