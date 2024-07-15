Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звезда Швейцарии Шакири завершил карьеру в сборной. С уникальным рекордом
Чемпионат Европы
15 июля 2024, 17:10 | Обновлено 15 июля 2024, 17:11
363
0

Звезда Швейцарии Шакири завершил карьеру в сборной. С уникальным рекордом

Хавбек сосредоточится на выступлениях за клуб МЛС

15 июля 2024, 17:10 | Обновлено 15 июля 2024, 17:11
363
0
Звезда Швейцарии Шакири завершил карьеру в сборной. С уникальным рекордом
Getty Images/Global Images Ukraine. Джердан Шакири

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири объявил о завершении карьеры в сборной. Последним турниром 32-летнего игрока стал Евро-2024, где команда вышла в четвертьфинал.

На Евро Шакири установил уникальный рекорд – он стал первым игроком, забившим гол на шестом кряду большом турнире сборных (ЧМ-2014, Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020, ЧМ-2022 и Евро-2024).

В составе национальной команды Джердан забил 32 гола в 125 матчах.

Игрок с 2022 года выступает в МЛС за «Чикаго Файр».

По теме:
Лучший игрок Евро-2024 рассказал, кто должен получить Золотой мяч
Известна сумма призовых, которые заработала Испания за победу на Евро-2024
Сколько матчей без трофеев? Грустная статистика Гарри Кейна
Джердан Шакири сборная Швейцарии по футболу Евро-2024
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СКАЛОНИ – о травме Месси и своей дальнейшей работе в сборной Аргентины
Футбол | 15 июля 2024, 16:47 0
СКАЛОНИ – о травме Месси и своей дальнейшей работе в сборной Аргентины
СКАЛОНИ – о травме Месси и своей дальнейшей работе в сборной Аргентины

Альбиселесте победили в финале Копа Америка 2024 Колумбию  

Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024
Футбол | 14 июля 2024, 20:01 28
Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024
Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024

Четвертый титул для «Фурии» или первый для «трех львов»

Мирон МАРКЕВИЧ: «Саутгейту не стоило ставить Кейна, он выпадал»
Футбол | 15.07.2024, 12:14
Мирон МАРКЕВИЧ: «Саутгейту не стоило ставить Кейна, он выпадал»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Саутгейту не стоило ставить Кейна, он выпадал»
Хацкевич назвал футболиста сборной Украины, который провалил Евро-2024
Футбол | 15.07.2024, 11:01
Хацкевич назвал футболиста сборной Украины, который провалил Евро-2024
Хацкевич назвал футболиста сборной Украины, который провалил Евро-2024
Испания – победитель Евро-2024
Футбол | 14.07.2024, 23:55
Испания – победитель Евро-2024
Испания – победитель Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Является ли Усик безупречным бойцом?» Питер Фьюри высказался об Александре
«Является ли Усик безупречным бойцом?» Питер Фьюри высказался об Александре
13.07.2024, 22:34 1
Бокс
Испания – Англия – 2:1. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча
Испания – Англия – 2:1. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча
15.07.2024, 00:30 1
Футбол
Майк Тайсон назвал единственного бойца современности, который похож на него
Майк Тайсон назвал единственного бойца современности, который похож на него
14.07.2024, 07:44
Бокс
ФОТО. Не совладал с эмоциями. Реакция Беллингема на фиаско в финале Евро-24
ФОТО. Не совладал с эмоциями. Реакция Беллингема на фиаско в финале Евро-24
15.07.2024, 04:05 1
Футбол
Стала известна чемпионка Уимблдона в женском одиночном разряде
Стала известна чемпионка Уимблдона в женском одиночном разряде
13.07.2024, 18:05 27
Теннис
Пять причин, почему Испания выиграет Евро-2024
Пять причин, почему Испания выиграет Евро-2024
14.07.2024, 00:36 6
Футбол
Мудрик оформил гол+пас в спарринге Челси с Лидсом
Мудрик оформил гол+пас в спарринге Челси с Лидсом
13.07.2024, 20:58 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем