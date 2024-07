Звезда Швейцарии Шакири завершил карьеру в сборной. С уникальным рекордом

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири объявил о завершении карьеры в сборной. Последним турниром 32-летнего игрока стал Евро-2024, где команда вышла в четвертьфинал.

На Евро Шакири установил уникальный рекорд – он стал первым игроком, забившим гол на шестом кряду большом турнире сборных (ЧМ-2014, Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020, ЧМ-2022 и Евро-2024).

В составе национальной команды Джердан забил 32 гола в 125 матчах.

Игрок с 2022 года выступает в МЛС за «Чикаго Файр».

125 Games

7 Tournaments

32 Goals (most of them bangers)

34 Assists



DANKE/MERCI/GRAZIE @XS_11official pic.twitter.com/vtvcS3RYV5