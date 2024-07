Снова они! Известны победители смешанного парного разряда на Уимблдоне-2024

14 июля состоялся финальный матч смешанного парного разряда на Уимблдоне-2024.

В решающем поединке тандем Се Шувэй (Китайский Тайбей) / Ян Зелиньски (Польша) в двух сетах уверенно переиграл мексиканский дуэт Сантьяго Гонсалес / Джулиана Олмос за 1 час и 16 минут.

Уимблдон-2024. Микст. Финал

Се Шувэй (Китайский Тайбей) / Ян Зелиньски (Польша) [7] – Сантьяго Гонсалес (Мексика) / Джулиана Олмос (Мексика) – 6:4, 6:2

Для 38-летней Се Шувэй это второй титул в миксте на мейджорах. Ян также во второй раз в карьере взял трофей на уровне Grand Slam. До 2024 года он не проходил дальше первого раунда в смешанном разряде.

Впервые Се Шувэй и Зелиньски сыграли в одном тандеме на Australian Open 2024, где стали чемпионами. На Ролан Гаррос 2024 они добрались до полуфинала.

Su-Wei Hsieh and Jan Zielinsky drop the 2024 re-mix! 🤩



The reigning Australian Open mixed doubles champions claim their second Grand Slam title of season, defeating Mexican duo Giuliana Olmos and Santiago Gonzalez 6-4, 6-2 🙌



And that is the last match of #Wimbledon 2024 🥲 pic.twitter.com/nTyx47btB5