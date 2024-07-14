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Уимблдон
14 июля 2024, 21:29 | Обновлено 14 июля 2024, 21:32
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0

Снова они! Известны победители смешанного парного разряда на Уимблдоне-2024

Се Шувэй и Ян Зелиньски в финале переиграли тандем Сантьяго Гонсалес / Джулиана Олмос

14 июля 2024, 21:29 | Обновлено 14 июля 2024, 21:32
562
0
Снова они! Известны победители смешанного парного разряда на Уимблдоне-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Зелиньски и Се Шувэй

14 июля состоялся финальный матч смешанного парного разряда на Уимблдоне-2024.

В решающем поединке тандем Се Шувэй (Китайский Тайбей) / Ян Зелиньски (Польша) в двух сетах уверенно переиграл мексиканский дуэт Сантьяго Гонсалес / Джулиана Олмос за 1 час и 16 минут.

Уимблдон-2024. Микст. Финал

Се Шувэй (Китайский Тайбей) / Ян Зелиньски (Польша) [7] – Сантьяго Гонсалес (Мексика) / Джулиана Олмос (Мексика) – 6:4, 6:2

Для 38-летней Се Шувэй это второй титул в миксте на мейджорах. Ян также во второй раз в карьере взял трофей на уровне Grand Slam. До 2024 года он не проходил дальше первого раунда в смешанном разряде.

Впервые Се Шувэй и Зелиньски сыграли в одном тандеме на Australian Open 2024, где стали чемпионами. На Ролан Гаррос 2024 они добрались до полуфинала.

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Джулиана Олмос Сантьяго Гонсалес Се Шувэй Ян Зелиньски Уимблдон-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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