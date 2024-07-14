Снова они! Известны победители смешанного парного разряда на Уимблдоне-2024
Се Шувэй и Ян Зелиньски в финале переиграли тандем Сантьяго Гонсалес / Джулиана Олмос
14 июля состоялся финальный матч смешанного парного разряда на Уимблдоне-2024.
В решающем поединке тандем Се Шувэй (Китайский Тайбей) / Ян Зелиньски (Польша) в двух сетах уверенно переиграл мексиканский дуэт Сантьяго Гонсалес / Джулиана Олмос за 1 час и 16 минут.
Уимблдон-2024. Микст. Финал
Се Шувэй (Китайский Тайбей) / Ян Зелиньски (Польша) [7] – Сантьяго Гонсалес (Мексика) / Джулиана Олмос (Мексика) – 6:4, 6:2
Для 38-летней Се Шувэй это второй титул в миксте на мейджорах. Ян также во второй раз в карьере взял трофей на уровне Grand Slam. До 2024 года он не проходил дальше первого раунда в смешанном разряде.
Впервые Се Шувэй и Зелиньски сыграли в одном тандеме на Australian Open 2024, где стали чемпионами. На Ролан Гаррос 2024 они добрались до полуфинала.
Su-Wei Hsieh and Jan Zielinsky drop the 2024 re-mix! 🤩— Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2024
The reigning Australian Open mixed doubles champions claim their second Grand Slam title of season, defeating Mexican duo Giuliana Olmos and Santiago Gonzalez 6-4, 6-2 🙌
And that is the last match of #Wimbledon 2024 🥲 pic.twitter.com/nTyx47btB5
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
14 июля Карлос одолел Новака в трех сетах и выиграл титул травяного мейджора
Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко проводит параллели с 2008 годом