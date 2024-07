Рекорд Пеле побит. Ямал накануне финала установил очередное достижение

В немецком Берлине 14 июля пройдёт финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англиии.



Испанский нападающий Ламин Ямал стал самым молодым игроком, вышедшим на поле финальных матчах Евро и чемпионатов мира.



В день, когда он выйдет на поле, игроку будет 17 лет и 1 день. Ранее рекорд принадлежал легендарному бразильскому игроку Пеле, который вышел на поле на чемпионате мира 1958 в возрасте 17 лет и 249 дней.

🔴 Lamine Yamal devient le plus jeune joueur de l’histoire à disputer une finale de tournoi majeur, battant le record de Pelé qui tenait depuis 66 ans ! 😳



🇪🇸 17 ans et 1 jour, Lamine Yamal (EURO 2024)

🇧🇷 17 ans et 249 jours, Pelé (CDM 1958) pic.twitter.com/NrLsNlNcvQ