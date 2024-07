Легендарный игрок сборной Аргентины назвал обладателя Золотого мяча 2024

36-летний экс-форвард английского Манчестер Сити и сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался о будущем обладателе Золотого мяча 2024:

«Винисиус не провалил Кубок Америки – просто в сборной Бразилии трудные времена. Вини невероятно провёл этот сезон – он был лучше Мбаппе. Я не говорю, что он сильнее Килиана в целом, но в этом сезоне он преуспел больше. Да, я считаю Мбаппе более совершенным игроком, однако французу становится трудно, когда соперник обороняется низким блоком. В этом плане Винисиус куда более искусен.

Беллингем тоже сыграл ключевую роль в успехах «Реала». Мне нравится этот игрок, и я бы предпочёл, чтобы Золотой мяч достался ему, но стоит признать, что Винисиус провёл сезон лучше», – цитирует Агуэро популярный паблик в X (Twitter) Madrid Zone.

По версии портала GOAL, Винисиус сейчас занимает второе место в списке главных претендентом на ЗМ-2024. Фаворит – Беллингем.

