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10 июля 2024, 00:10 |
1006
0

Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2024

Главным фаворитом теперь является Джуд Беллингем

10 июля 2024, 00:10 |
1006
0
Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2024
Ballon d'Or

Авторитетный портал Goal обнародовал обновленный рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2024.

В рейтинге сменился лидер. Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем обошел своего одноклубника по «Реалу» Винисиуса Жуниора, который теперь занимает вторую строчку.

В топ-3 ворвался французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, сместив на четвертую строчку немца Тони Крооса, который провел недавно против Испании (1:2 ДВ) на Евро-2024 свой последний матч в профессиональной карьере. Пятую позицию рейтинга занял англичанин Гарри Кейн из «Баварии».

Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» находится лишь на 11-м месте. Аргентинец Лионель Месси из «Интер Майами» – 15-й, а для португальца Криштиану Роналду из клуба «Аль-Наср» места в списке не нашлось.

Ранее капитан Испании выступил с заявлением о планах по Золотому мячу.

Топ-20 претендентов на Золотой мяч 2024:

  1. Джуд Беллингем («Реал»)
  2. Винисиус Жуниор («Реал»)
  3. Килиан Мбаппе («Реал»)
  4. Родри («Манчестер Сити»)
  5. Гарри Кейн («Бавария»)
  6. Тони Кроос («Реал»)
  7. Филипп Фоден (Манчестер Сити)
  8. Флориан Вирц («Байер»)
  9. Даниель Корвахаль («Реал»)
  10. Лаутаро Мартинес (Интер)
  11. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
  12. Букайо Сакка («Арсенал»)
  13. Федерико Вальверде (Реал)
  14. Ламин Ямаль («Барселона»)
  15. Нико Уильямс («Атлетик»)
  16. Лионель Месси («Интер Майами»)
  17. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)
  18. Родриго («Реал»)
  19. Коди Гакпо («Ливерпуль»)
  20. Джамал Мусиала («Бавария»)
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Дмитро Олійник Источник: Goal.com
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