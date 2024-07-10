Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2024
Главным фаворитом теперь является Джуд Беллингем
Авторитетный портал Goal обнародовал обновленный рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2024.
В рейтинге сменился лидер. Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем обошел своего одноклубника по «Реалу» Винисиуса Жуниора, который теперь занимает вторую строчку.
В топ-3 ворвался французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, сместив на четвертую строчку немца Тони Крооса, который провел недавно против Испании (1:2 ДВ) на Евро-2024 свой последний матч в профессиональной карьере. Пятую позицию рейтинга занял англичанин Гарри Кейн из «Баварии».
Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» находится лишь на 11-м месте. Аргентинец Лионель Месси из «Интер Майами» – 15-й, а для португальца Криштиану Роналду из клуба «Аль-Наср» места в списке не нашлось.
Ранее капитан Испании выступил с заявлением о планах по Золотому мячу.
Топ-20 претендентов на Золотой мяч 2024:
- Джуд Беллингем («Реал»)
- Винисиус Жуниор («Реал»)
- Килиан Мбаппе («Реал»)
- Родри («Манчестер Сити»)
- Гарри Кейн («Бавария»)
- Тони Кроос («Реал»)
- Филипп Фоден (Манчестер Сити)
- Флориан Вирц («Байер»)
- Даниель Корвахаль («Реал»)
- Лаутаро Мартинес (Интер)
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
- Букайо Сакка («Арсенал»)
- Федерико Вальверде (Реал)
- Ламин Ямаль («Барселона»)
- Нико Уильямс («Атлетик»)
- Лионель Месси («Интер Майами»)
- Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)
- Родриго («Реал»)
- Коди Гакпо («Ливерпуль»)
- Джамал Мусиала («Бавария»)
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