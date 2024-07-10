Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2024

Авторитетный портал Goal обнародовал обновленный рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2024.

В рейтинге сменился лидер. Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем обошел своего одноклубника по «Реалу» Винисиуса Жуниора, который теперь занимает вторую строчку.

В топ-3 ворвался французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, сместив на четвертую строчку немца Тони Крооса, который провел недавно против Испании (1:2 ДВ) на Евро-2024 свой последний матч в профессиональной карьере. Пятую позицию рейтинга занял англичанин Гарри Кейн из «Баварии».

Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» находится лишь на 11-м месте. Аргентинец Лионель Месси из «Интер Майами» – 15-й, а для португальца Криштиану Роналду из клуба «Аль-Наср» места в списке не нашлось.

Ранее капитан Испании выступил с заявлением о планах по Золотому мячу.

Топ-20 претендентов на Золотой мяч 2024: