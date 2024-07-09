Капитан Испании выступил с заявлением о планах относительно Золотого мяча

Полузащитник и капитан сборной Испании Родри выступил с признанием относительно важности для него получения главного индивидуального приза в мировом футболе – Золотого мяча.

«Я играю в футбол не ради него. Возможно, люди хотели бы, чтобы я был более привлекательным игроком в плане маркетинга, но я понимаю футбол по-другому. Я знаю, как это работает, поэтому не расстраиваюсь [если меня обделяют индивидуальными наградами].

Если однажды кто-то захочет вознаградить меня за проделанную работу – пожалуйста, но меня это нисколько не беспокоит», – признался Родри, который на клубном уровне защищает цвета «Манчестер Сити».

Как известно, на проходящем в Германии чемпионате Европы Родри был признан игроком матча сборной Испании с командой Грузии в 1/8 финала турнира.