Капитан Испании выступил с заявлением о планах относительно Золотого мяча
Родри – о своих приоритетах
Полузащитник и капитан сборной Испании Родри выступил с признанием относительно важности для него получения главного индивидуального приза в мировом футболе – Золотого мяча.
«Я играю в футбол не ради него. Возможно, люди хотели бы, чтобы я был более привлекательным игроком в плане маркетинга, но я понимаю футбол по-другому. Я знаю, как это работает, поэтому не расстраиваюсь [если меня обделяют индивидуальными наградами].
Если однажды кто-то захочет вознаградить меня за проделанную работу – пожалуйста, но меня это нисколько не беспокоит», – признался Родри, который на клубном уровне защищает цвета «Манчестер Сити».
Как известно, на проходящем в Германии чемпионате Европы Родри был признан игроком матча сборной Испании с командой Грузии в 1/8 финала турнира.
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