Лунин сделал заявление относительно своего будущего в Реале
Андрей намекнул, что может перейти в другой клуб
Украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом» и продолжить играть за испанский клуб. У Андрея сейчас действующий контракт до лета 2025 года, клуб ему предлагает продление контракта до 2029 года.
«Останусь ли я в «Реале»? Посмотрим, посмотрим...», – сказал Лунин.
Андрей ранее часто публично заявлял, что хочет в «Реале и дальше».
Главным фаворитом на подписание украинца называют «Арсенал».
Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
🚨⚪️ Andrij Lunin on his future: “Staying at Real Madrid? We will see, we will see…”, told Marca.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2024
↪️ Current deal expires in June 2025, Real offered new contract but still waiting for Lunin to decide. pic.twitter.com/V4Qzq0vHmv
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