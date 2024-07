Лунин сделал заявление относительно своего будущего в Реале

Украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом» и продолжить играть за испанский клуб. У Андрея сейчас действующий контракт до лета 2025 года, клуб ему предлагает продление контракта до 2029 года.

«Останусь ли я в «Реале»? Посмотрим, посмотрим...», – сказал Лунин.

Андрей ранее часто публично заявлял, что хочет в «Реале и дальше».

Главным фаворитом на подписание украинца называют «Арсенал».

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

