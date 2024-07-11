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  4. Лунин сделал заявление относительно своего будущего в Реале
Испания
11 июля 2024, 23:45 |
928
1

Лунин сделал заявление относительно своего будущего в Реале

Андрей намекнул, что может перейти в другой клуб

11 июля 2024, 23:45 |
928
1
Лунин сделал заявление относительно своего будущего в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом» и продолжить играть за испанский клуб. У Андрея сейчас действующий контракт до лета 2025 года, клуб ему предлагает продление контракта до 2029 года.

«Останусь ли я в «Реале»? Посмотрим, посмотрим...», – сказал Лунин.

Андрей ранее часто публично заявлял, что хочет в «Реале и дальше».

Главным фаворитом на подписание украинца называют «Арсенал».

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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evgeniyyea
Сколько ясности внесло это заявление.
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