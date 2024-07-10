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Чемпионат Европы
10 июля 2024, 23:04 | Обновлено 10 июля 2024, 23:24
603
0

Невероятное достижение. Кейн стал лучшим бомбардиром плей-офф Евро

Нападающий сборной Англии отличился в матче против Нидерландов

10 июля 2024, 23:04 | Обновлено 10 июля 2024, 23:24
603
0
Невероятное достижение. Кейн стал лучшим бомбардиром плей-офф Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

10 июля в 22:00 в немецком Дортмунде проходит матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии.

На 18-й минуте матча нападающий сборной Англии Гарри Кейн сравнял счёт. Это стал его 6-й мяч в стадиях плей-офф Евро.

Таким образом, Гарри стал лучшим бомбардиром в истории плей-офф чемпионатов Европы. Ближайший преследователь – Гризманн (у него 5 голов), сборная которого вылетела вчера, проиграв Испании со счётом 1:2.

Победитель матча Нидерланды – Англия выйдет в финал Евро-2024, где сыграет против сборной Испании. Финальная встреча пройдёт 14 июля в Берлине.

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Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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