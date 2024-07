Невероятное достижение. Кейн стал лучшим бомбардиром плей-офф Евро

10 июля в 22:00 в немецком Дортмунде проходит матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии.



На 18-й минуте матча нападающий сборной Англии Гарри Кейн сравнял счёт. Это стал его 6-й мяч в стадиях плей-офф Евро.



Таким образом, Гарри стал лучшим бомбардиром в истории плей-офф чемпионатов Европы. Ближайший преследователь – Гризманн (у него 5 голов), сборная которого вылетела вчера, проиграв Испании со счётом 1:2.



Победитель матча Нидерланды – Англия выйдет в финал Евро-2024, где сыграет против сборной Испании. Финальная встреча пройдёт 14 июля в Берлине.

6 - Harry Kane is now the all-time top scorer in knockout games in the UEFA European Championship, with his penalty vs Netherlands his sixth such goal. Super. pic.twitter.com/d34sLwYy5z