Самый грубый игрок. Ван Дейк возглавил интересный рейтинг

6 июля в немецком Берлине состоялся матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Турции (2:1).



Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк совершил в этом матче 2 фола. Таким образом у него стало 12 за 5 сыгранных матча. Это больше фолов, чем у любого другого игрока на Евро-2024.

Что интересно, в АПЛ 2019/20 Вирджил отыграл каждую минуту чемпионского сезона «Ливерпуля» и совершил всего 16 фолов. Сезоном раннее (в 2018/19) он совершил только 12 фолов за весь сезон Премьер-лиги.

For context, Virgil van Dijk played every single minute of Liverpool's 2019/20 title-winning Premier League campaign and only committed 16 fouls...



He only committed 12 during the entire 2018/19 Premier League season. 😳 https://t.co/S9a5Opy1QJ