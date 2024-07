Француз Канте имеет уникальное достижение среди всех в Европе

5 июня на чемпионате Европы 2024 в Германии состоялся матч 1/4 финала между сборными Португалии и Франции.

Исход противостояния решился в серии послематчевых 11-метровых, в которой со счетом 5-3 победили французы (основное и дополнительное время – 0:0).

В матче принял участие полузащитник сборной Франции Н’Голо Канте, который довел до рекорда среди европейских футболистов свою серию игр на Евро/ЧМ без поражений. 33-летний уроженец Парижа имеет 20 игр без неудач на крупных международных турнирах за карьеру (13 побед и 7 ничьих в игровое время).

Ранее сообщалось, что команда Франции со сборной Португалии прервала неприятную историческую серию.

N'Golo Kanté is the first European player to make 20+ appearances at major international tournaments and not lose a single one.



WWWWWWDWWWWWDDDWDDWD



More L's in his name than at tournaments for his country. 😀#EURO2024 pic.twitter.com/6gEmFpnhqx