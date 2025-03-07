В чемпионате Саудовской Аравии 6 марта сыграны три матча 24-го тура.

В центральном поединке дня Аль-Кадисия и Аль-Иттихад сыграли вничью (1:1).

Оба гола были забиты после 90-й минуты. На гол Пьера-Эмерика Обамеянга на 90+1 мин для хозяев – у гостей ответил Нголо Канте с передачи Карима Бензема (90+6 мин)

Аль-Шабаб, за который играет украинский голкипер Георгий Бущан, находится на 6-й позиции.

Лидеры: Аль-Иттихад (58 очков), Аль-Хиляль (51), Аль-Кадисия (51), Аль-Наср, Аль-Ахли (по 47), Аль-Шабаб (39).

7 и 8 марта пройдут оставшиеся матчи 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Чемпионат Саудовской Аравии

24-й тур, 6 марта

Аль-Кадисия – Аль-Иттихад – 1:1

Голы: Обамеянг, 90+1 – Канте, 90+6

Аль-Холуд – Аль-Фатех – 2:1

Голы: Фернандес, 31 (автогол), Мулека, 70 – Сбай, 76

Аль-Вахда – Аль-Раед – 3:1

Голы: Бгур, 24, Игало, 86, Крету, 90 – Эль-Беркауи, 16

ВИДЕО. Голы после 90 мин. Как Канте с паса Бензема ответил на гол Обамеянга

Турнирная таблица