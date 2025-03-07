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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Холуд
06.03.2025 21:00 – FT 2 : 1
Аль-Фатех
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Саудовская Аравия
07 марта 2025, 21:03 | Обновлено 07 марта 2025, 22:17
390
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ВИДЕО. Голы после 90 мин. Как Канте с паса Бензема ответил на гол Обамеянга

В чемпионате Саудовской Аравии 6 марта сыграны три матча 24-го тура

07 марта 2025, 21:03 | Обновлено 07 марта 2025, 22:17
390
1
ВИДЕО. Голы после 90 мин. Как Канте с паса Бензема ответил на гол Обамеянга
Getty Images/Global Images Ukraine

В чемпионате Саудовской Аравии 6 марта сыграны три матча 24-го тура.

В центральном поединке дня Аль-Кадисия и Аль-Иттихад сыграли вничью (1:1).

Оба гола были забиты после 90-й минуты. На гол Пьера-Эмерика Обамеянга на 90+1 мин для хозяев – у гостей ответил Нголо Канте с передачи Карима Бензема (90+6 мин)

Аль-Шабаб, за который играет украинский голкипер Георгий Бущан, находится на 6-й позиции.

Лидеры: Аль-Иттихад (58 очков), Аль-Хиляль (51), Аль-Кадисия (51), Аль-Наср, Аль-Ахли (по 47), Аль-Шабаб (39).

7 и 8 марта пройдут оставшиеся матчи 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Чемпионат Саудовской Аравии

24-й тур, 6 марта

Аль-Кадисия – Аль-Иттихад – 1:1

Голы: Обамеянг, 90+1 – Канте, 90+6

Аль-Холуд – Аль-Фатех – 2:1

Голы: Фернандес, 31 (автогол), Мулека, 70 – Сбай, 76

Аль-Вахда – Аль-Раед – 3:1

Голы: Бгур, 24, Игало, 86, Крету, 90 – Эль-Беркауи, 16

ВИДЕО. Голы после 90 мин. Как Канте с паса Бензема ответил на гол Обамеянга

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Иттихад 24 18 4 2 57 - 23 58
2 Аль-Хиляль 23 16 3 4 68 - 28 51
3 Аль-Кадисия 24 16 3 5 37 - 20 51
4 Аль-Наср Эр-Рияд 23 14 5 4 48 - 24 47
5 Аль-Ахли Джидда 23 15 2 6 45 - 21 47
6 Аль-Шабаб Эр-Рияд 23 12 3 8 39 - 28 39
7 Аль-Иттифак 23 9 5 9 30 - 33 32
8 Аль-Таавун 23 8 7 8 24 - 22 31
9 Аль-Холуд 24 9 4 11 33 - 44 31
10 Аль-Рияд 23 8 6 9 25 - 33 30
11 Аль-Халидж 23 8 5 10 28 - 33 29
12 Аль-Оруба 23 8 2 13 21 - 42 26
13 Дамак 23 6 6 11 29 - 38 24
14 Аль-Фейха 23 4 10 9 16 - 30 22
15 Аль-Фатех 24 5 4 15 24 - 48 19
16 Аль-Раед 24 5 3 16 27 - 43 18
17 Аль-Ахдуд 23 4 5 14 23 - 38 17
18 Аль-Вахда Мекка 24 4 5 15 28 - 54 17
Полная таблица

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Амин Сбай (Аль-Фатех).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Джексон Мулека (Аль-Холуд).
31’
ГОЛ ! Автогол забил Жорже Фернандеш (Аль-Фатех).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Mark4854590
Канте з пасу Бензема відповів на гол Обамеянга - якось досі не можу звикнути, що це в чемпіонаті Саудівської Аравії
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