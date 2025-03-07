ВИДЕО. Голы после 90 мин. Как Канте с паса Бензема ответил на гол Обамеянга
В чемпионате Саудовской Аравии 6 марта сыграны три матча 24-го тура
В чемпионате Саудовской Аравии 6 марта сыграны три матча 24-го тура.
В центральном поединке дня Аль-Кадисия и Аль-Иттихад сыграли вничью (1:1).
Оба гола были забиты после 90-й минуты. На гол Пьера-Эмерика Обамеянга на 90+1 мин для хозяев – у гостей ответил Нголо Канте с передачи Карима Бензема (90+6 мин)
Аль-Шабаб, за который играет украинский голкипер Георгий Бущан, находится на 6-й позиции.
Лидеры: Аль-Иттихад (58 очков), Аль-Хиляль (51), Аль-Кадисия (51), Аль-Наср, Аль-Ахли (по 47), Аль-Шабаб (39).
7 и 8 марта пройдут оставшиеся матчи 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Чемпионат Саудовской Аравии
24-й тур, 6 марта
Аль-Кадисия – Аль-Иттихад – 1:1
Голы: Обамеянг, 90+1 – Канте, 90+6
Аль-Холуд – Аль-Фатех – 2:1
Голы: Фернандес, 31 (автогол), Мулека, 70 – Сбай, 76
Аль-Вахда – Аль-Раед – 3:1
Голы: Бгур, 24, Игало, 86, Крету, 90 – Эль-Беркауи, 16
ВИДЕО. Голы после 90 мин. Как Канте с паса Бензема ответил на гол Обамеянга
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Иттихад
|24
|18
|4
|2
|57 - 23
|58
|2
|Аль-Хиляль
|23
|16
|3
|4
|68 - 28
|51
|3
|Аль-Кадисия
|24
|16
|3
|5
|37 - 20
|51
|4
|Аль-Наср Эр-Рияд
|23
|14
|5
|4
|48 - 24
|47
|5
|Аль-Ахли Джидда
|23
|15
|2
|6
|45 - 21
|47
|6
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|23
|12
|3
|8
|39 - 28
|39
|7
|Аль-Иттифак
|23
|9
|5
|9
|30 - 33
|32
|8
|Аль-Таавун
|23
|8
|7
|8
|24 - 22
|31
|9
|Аль-Холуд
|24
|9
|4
|11
|33 - 44
|31
|10
|Аль-Рияд
|23
|8
|6
|9
|25 - 33
|30
|11
|Аль-Халидж
|23
|8
|5
|10
|28 - 33
|29
|12
|Аль-Оруба
|23
|8
|2
|13
|21 - 42
|26
|13
|Дамак
|23
|6
|6
|11
|29 - 38
|24
|14
|Аль-Фейха
|23
|4
|10
|9
|16 - 30
|22
|15
|Аль-Фатех
|24
|5
|4
|15
|24 - 48
|19
|16
|Аль-Раед
|24
|5
|3
|16
|27 - 43
|18
|17
|Аль-Ахдуд
|23
|4
|5
|14
|23 - 38
|17
|18
|Аль-Вахда Мекка
|24
|4
|5
|15
|28 - 54
|17
События матча
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