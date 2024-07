Мерино стал третьим в списке поздних голов ЧЕ. Возглавляет рейтинг украинец

5 июля в немецком Штутгарте прошёл матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии.



На 119-й минуте Микель Мерино забил третий в матче и победный гол в матче, тем самым вывел Испанию в полуфинал Чемпионата Европы.



Его гол на 118:52 третьим самым поздним и победным после Мишеля Платини за сборную Франции против Португалии на Евро-1984 (118:53) и Артёма Довбика за сборную Украины против Швеции на Евро-2020 (120:36).



В 1/2 финала сборная Испании сыграет против победителя пары Португалия – Франции.

3 - Mikel Merino scored the third-latest winning goal in EURO history after 118 minutes and 52 seconds, behind Michel Platini in 1984 against Portugal (118:53) and Artem Dovbyk against Sweden in the 2020 edition (120:36). Semifinals. #GERESP pic.twitter.com/WcH4vaS76T