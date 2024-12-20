ФОТО. Фанаты чуть не сорвали матч Лиги конференций. Все из-за УЕФА
Матч между «Юргорденом» и «Легией» оказался горячим
В этот четверг, 19 декабря, состоялся матч шестого тура основного этапа Лиги конференций, где между собой встречались шведский «Юргорден» и польская «Легия» (3:1).
Фаны шведского «Юргордена» в последнем домашнем матче 2024 года против Легии сделали большое рождественско-новогоднее поздравление с Дедом Морозом. В мешке с подарками есть заглавные буквы, которые можно сложить в выражение «УЕФА Мафия».
Протесты сопровождались шоу с использованием пиротехники. На поле появился дым и постепенно он наращивался. Арбитр матча решил приостановить игру из-за плохой видимости.
После паузы матч таки доиграли. К основному времени первого тайма арбитр был вынужден компенсировать аж 19 минут. И «Юргорден», и «Легия» пробились в плей-офф турнира, заняв 5 и 7 строчку соответственно.
ФОТО. Фанаты шведского клуба чуть не сорвали матч Лиги конференций
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