Нойер установил рекорд сборной Германии

5 июня вратарь сборной Германии Мануэль Нойер вышел в стартовом составе на матч против Испании в 1/4 финала Евро-2024.

Эта игра стала для немца 39-й на крупных международных турнирах, тем самым вратарь побил рекорд Бастиана Швайнштайгера. У полузащитника, завершившего карьеру было 38 выходов в старте.

Основное время матча завершилось со счётом 1:1. Победитель этой встречи в 1/2 финала сыграет против победителя пары Португалия – Франции.

Manuel Neuer has now made more appearances at major international tournaments than any other German player, breaking Bastian Schweinsteiger's record.



Cristiano Ronaldo (51) is the only other European player to play more games than the GK (39). 🧤#EURO2024 pic.twitter.com/duZmSdMjwW