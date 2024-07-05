Бывшие звезды футбола отправились на телестудию в москву перед 1/4 Евро

Бывшие звезды мирового футбола Марко Матерацци и Давид Трезеге стали гостями телестудии в москве перед матчами 1/4 финала Евро-2024.

Об этом сообщила российская стриминговая платформа Okko:

«Всем привет. Я Марко Матерацци, чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. Скоро увидимся в москве в студии Okko, чтобы обсудить Евро-2024. До встречи», – сказал Матерацци в видеоролике.



«Привет. Меня зовут Давид Трезеге. Я чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции. В ближайшие дни я буду в москве в студии Okko, чтобы вместе с вами насладиться чемпионатом Европы-2024 в Германии. Все матчи будут в прямом эфире, поэтому будем смотреть их вместе с вами в студии Okko. До скорой встречи», – добавил Трезеге.