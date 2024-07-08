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  4. Луис ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Матч против Франции может стать финалом»
Чемпионат Европы
08 июля 2024, 21:39 |
275
0

Луис ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Матч против Франции может стать финалом»

Тренер сборной Испании – о полуфинале Евро-2024

08 июля 2024, 21:39 |
275
0
Луис ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Матч против Франции может стать финалом»
УЕФА. Луис де ла Фуэнте

Главный тренер сборной Испании Луис Де ла Фуэнте поделился ожиданиями от матча полуфинала Евро-2024 против Франции (9 июля, 22:00):

«Это фантастическая возможность. Мы очень хорошо работали, чтобы быть на этом Евро. Эта игра может стать финалом: обе команды великолепны. Все будет решаться в мелочах.

Мы хотим играть в красивый футбол, но мы также хотим играть и в практичный, потому что в конце концов анализируются результаты».

Напомним, в четвертьфинале Испания в овертайме обыграла Германию со счетом 2:1.

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Олег Дидух Источник: УЕФА
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