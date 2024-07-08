Луис ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Матч против Франции может стать финалом»
Тренер сборной Испании – о полуфинале Евро-2024
Главный тренер сборной Испании Луис Де ла Фуэнте поделился ожиданиями от матча полуфинала Евро-2024 против Франции (9 июля, 22:00):
«Это фантастическая возможность. Мы очень хорошо работали, чтобы быть на этом Евро. Эта игра может стать финалом: обе команды великолепны. Все будет решаться в мелочах.
Мы хотим играть в красивый футбол, но мы также хотим играть и в практичный, потому что в конце концов анализируются результаты».
Напомним, в четвертьфинале Испания в овертайме обыграла Германию со счетом 2:1.
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