Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 4 тайма по 30 минут. Буковина и Металлист 1925 разошлись миром в спарринге
Товарищеские матчи
Буковина
08.07.2024 15:00 – FT 0 : 0
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
08 июля 2024, 22:23 | Обновлено 08 июля 2024, 22:42
169
0

4 тайма по 30 минут. Буковина и Металлист 1925 разошлись миром в спарринге

Товарищеский матч прошел в Винниках

08 июля 2024, 22:23 | Обновлено 08 июля 2024, 22:42
169
0
4 тайма по 30 минут. Буковина и Металлист 1925 разошлись миром в спарринге
ФК Буковина

Сегодня, 8 июля, на экваторе своего учебно-тренировочного сбора в Закарпатье Буковина провела третий контрольный поединок.

Желто-черные встретились с харьковским Металлистом 1925, который в прошлом сезоне был представителем Премьер-лиги.

Формат этой игры, которая состоялась в Винниках, вблизи Львова, предусматривал 4 тайма по 30 минут. Наставник черновицкой команды Валерий Кривенцов большинству своих подопечных отвел 60 минут игрового времени.

Во второй раз на закарпатском сборе желто-черные сыграли со своим соперником вничью, причем голы снова не были забиты.

Следующий контрольный матч Буковина проведет 10 июля. Соперником команды будет еще один недавний представитель УПЛ – «Минай».

Товарищеский матч

8 июля. Винники. Спорткомплекс Emily Resort

Буковина Черновцы – Металлист 1925 Харьков – 0:0

Буковина (1-й и 2-й тайм): Каневцев, Шинкаренко, Дудник, Лопыренок, Рудавский, Кольцов, Хамелюк, Килевой, Бойчук, Гончарук, Андрейчук.

Буковина (3-й и 4-й тайм): Пономаренко, Бусько, Пец, игрок на просмотре, Морговский, Панчишин (Новотрясов, 91), Глущук (Гора, 106), Тищенко (Бодня, 91), Будняк (Фарасеенко, 106; Панчишин, 115), Голубь, Горный.

Главный тренер – Валерий Кривенцов

Металлист 1925: Мозиль (Потимков И., 61, Коваленко, 91), Безуглый (Ткаченко, 91), Имереков (к) (Курило, 91), Кравец (игрок на просмотре, 91), Капинус (Потапенко, 91), Юрченко (игрок на просмотре, 91), Борячук (Смитюх, 91), Гармаш (Король, 91), Чурко (Панченко, 91), Стень (Пасич, 61), Овусу (Антонио, 91)

Главный тренер – Виктор Скрипник

Предупреждения: Имереков, 38 – Шинкаренко, 36, Дудник, 56, игрок на просмотре, 114

Видеозапись матча

По теме:
Подолье с минимальным счетом выиграло спарринг у Скалы 1911
ПОНОМАРЕВ: «Такие спарринги важны для развития молодых игроков»
Молодежь Руха устроила голевую перестрелку с резервистами Металлиста 1925
товарищеские матчи Буковина Черновцы учебно-тренировочные сборы Металлист 1925 контрольные матчи УПЛ
Николай Степанюк Источник: ФК Буковина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина разгромила китаянку на пути в 1/4 финала Уимблдона
Теннис | 08 июля 2024, 17:06 29
Свитолина разгромила китаянку на пути в 1/4 финала Уимблдона
Свитолина разгромила китаянку на пути в 1/4 финала Уимблдона

В следующем раунде Элина сразится с главной фавориткой турнира

«В нем нет ничего особенного, но...» Джошуа высказался об уровне Усика
Бокс | 08 июля 2024, 07:05 1
«В нем нет ничего особенного, но...» Джошуа высказался об уровне Усика
«В нем нет ничего особенного, но...» Джошуа высказался об уровне Усика

Энтони признал, что Усик прекрасно дерется

Звездный испанский хавбек официально подтвердил завершение карьеры
Футбол | 08.07.2024, 20:39
Звездный испанский хавбек официально подтвердил завершение карьеры
Звездный испанский хавбек официально подтвердил завершение карьеры
Лунин назвал Реалу условие, при котором продлит контракт и останется
Футбол | 08.07.2024, 15:57
Лунин назвал Реалу условие, при котором продлит контракт и останется
Лунин назвал Реалу условие, при котором продлит контракт и останется
Источник: День «Х» наступил. Стала известна дальнейшая судьба Днепра-1
Футбол | 08.07.2024, 10:36
Источник: День «Х» наступил. Стала известна дальнейшая судьба Днепра-1
Источник: День «Х» наступил. Стала известна дальнейшая судьба Днепра-1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
КРООС: «Германия уже не та страна, что была 10 лет назад, из-за мигрантов»
КРООС: «Германия уже не та страна, что была 10 лет назад, из-за мигрантов»
07.07.2024, 17:16 35
Футбол
Легенда Милана высказался по поводу войны в Украине
Легенда Милана высказался по поводу войны в Украине
07.07.2024, 12:04 2
Футбол
Англия – Швейцария – 1:1 (5:3 по пенальти). Обзор четвертьфинала Евро
Англия – Швейцария – 1:1 (5:3 по пенальти). Обзор четвертьфинала Евро
06.07.2024, 22:22
Футбол
Стефка Костадинова обратилась к Магучих, которая побила ее мировой рекорд
Стефка Костадинова обратилась к Магучих, которая побила ее мировой рекорд
07.07.2024, 21:11 3
Другие виды
В УЕФА объяснили, почему судья не назначил пенальти за игру рукой Кукурельи
В УЕФА объяснили, почему судья не назначил пенальти за игру рукой Кукурельи
07.07.2024, 12:59 27
Футбол
Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту, который держался 37 лет
Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту, который держался 37 лет
07.07.2024, 18:10 85
Другие виды
Легендарный Леннокс Льюис назвал трех лучших хевивейтеров всех времен
Легендарный Леннокс Льюис назвал трех лучших хевивейтеров всех времен
07.07.2024, 07:01 4
Бокс
300 тысяч фанатов подписали петицию о переигровке матча Испания – Германия
300 тысяч фанатов подписали петицию о переигровке матча Испания – Германия
07.07.2024, 13:32 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем