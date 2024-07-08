4 тайма по 30 минут. Буковина и Металлист 1925 разошлись миром в спарринге

Сегодня, 8 июля, на экваторе своего учебно-тренировочного сбора в Закарпатье Буковина провела третий контрольный поединок.

Желто-черные встретились с харьковским Металлистом 1925, который в прошлом сезоне был представителем Премьер-лиги.

Формат этой игры, которая состоялась в Винниках, вблизи Львова, предусматривал 4 тайма по 30 минут. Наставник черновицкой команды Валерий Кривенцов большинству своих подопечных отвел 60 минут игрового времени.

Во второй раз на закарпатском сборе желто-черные сыграли со своим соперником вничью, причем голы снова не были забиты.

Следующий контрольный матч Буковина проведет 10 июля. Соперником команды будет еще один недавний представитель УПЛ – «Минай».

Товарищеский матч

8 июля. Винники. Спорткомплекс Emily Resort

Буковина Черновцы – Металлист 1925 Харьков – 0:0

Буковина (1-й и 2-й тайм): Каневцев, Шинкаренко, Дудник, Лопыренок, Рудавский, Кольцов, Хамелюк, Килевой, Бойчук, Гончарук, Андрейчук.

Буковина (3-й и 4-й тайм): Пономаренко, Бусько, Пец, игрок на просмотре, Морговский, Панчишин (Новотрясов, 91), Глущук (Гора, 106), Тищенко (Бодня, 91), Будняк (Фарасеенко, 106; Панчишин, 115), Голубь, Горный.

Главный тренер – Валерий Кривенцов

Металлист 1925: Мозиль (Потимков И., 61, Коваленко, 91), Безуглый (Ткаченко, 91), Имереков (к) (Курило, 91), Кравец (игрок на просмотре, 91), Капинус (Потапенко, 91), Юрченко (игрок на просмотре, 91), Борячук (Смитюх, 91), Гармаш (Король, 91), Чурко (Панченко, 91), Стень (Пасич, 61), Овусу (Антонио, 91)

Главный тренер – Виктор Скрипник

Предупреждения: Имереков, 38 – Шинкаренко, 36, Дудник, 56, игрок на просмотре, 114

Видеозапись матча