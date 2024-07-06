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Товарищеские матчи
Буковина
05.07.2024 17:00 – FT 1 : 3
Ворскла
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Украина. Премьер лига
06 июля 2024, 03:21 | Обновлено 06 июля 2024, 03:38
26
0

Ворскла в спарринге переиграла Буковину, забив дважды в третьем тайме

По договоренности команд игра проведена в формате 3 таймов по 35 минут

06 июля 2024, 03:21 | Обновлено 06 июля 2024, 03:38
26
0
Ворскла в спарринге переиграла Буковину, забив дважды в третьем тайме
ФК Ворскла

5 июля черновицкая «Буковина» провела второй контрольный поединок во время учебно-тренировочного сбора в Закарпатье, где команда готовится к старту нового сезона в Первой лиге.

Соперником «желто-черных» стал клуб, представляющий Украинскую Премьер-лигу – полтавская «Ворскла». Спарринг состоялся на стадионе в селе Поляна, а формат игры предполагал три тайма по 35 минут.

Победу полтавской команде обеспечили точные удары Ибрагима Кане, Сергея Мякушко и Владислава Островского, также случился один автогол. Два решающих гола были забиты в третьем тайме.

«Буковина» уступила представителю УПЛ со счетом 1:3. Следующий спарринг желто-черные проведут 8 июля, соперник – харьковский «Металлист 1925». Ворскляне следующий товарищеский матч сыграют 10 июля с ФК «Ужгород».

Товарищеский матч

5 июля. Село Поляна (Закарпатье)

17:00. Буковина Черновцы – Ворскла Полтава – 1:3

Голы: автогол, 38 (1:0) – Кане, 48 (1:1), Мякушко, 83 (1:2), Островский, 87 (1:3).

Буковина (1 тайм): Каневцев, Шинкаренко, Дудник, Азизов, Рудавский, Кольцов, Хамелюк, Килевой, Гончарук, Бойчук, Андрейчук.

Буковина (2 тайм): Погорелый, Шинкаренко (Бусько, 53), игрок на просмотре, Дудник (Новотрясов, 53), Рудавский (Морговский, 53), Кольцов (Лопыренок, 53), Хамелюк (Глущук, 53), Килевой (Тищенко, 53), Гончарук (Будняк, 53), Бойчук (Голубь, 53), Андрейчук (Горный, 53).

Буковина (3 тайм): Пономаренко, Бусько, игрок на просмотре (Пец, 85), Новотрясов, Морговский, Лопыренок, Глущук, Тищенко, Будняк (Фарасеенко, 92), Голуб, Гора.

Ворскла (стартовый состав): Исенко, Пердута, Павлюк, Бацула, Корниенко, Хрипчук, Скляр, Шкриэль, Кане, Нестеренко, Ковталюк.

На замену выходили: Домолега, Ермолов, Крупский, Изотов, Черныш, Кулаковский, Челядин, Прус, Мякушко, Островский и два игрока на просмотре.

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Ворскла Полтава Буковина Черновцы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Сергей Мякушко Владислав Островский Ибрахим Кане
Николай Степанюк Источник: ФК Буковина
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