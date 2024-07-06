КРИВЕНЦОВ: «Доволен спаррингом с Ворсклой. Получили много информации»

Главный тренер «Буковины» Валерий Кривенцов поделился впечатлениями от контрольного матча с «Ворсклой», в котором «желто-черные» уступили со счетом 1:3 и рассказал о целях, стоящих перед командой в этом спарринге.

– Расскажите, какие цели стояли перед командой в контрольном матче против «Ворсклы»?

– Мы хотим демонстрировать хороший футбол и в то же время добиваться положительного результата. Несмотря на уровень соперника, хочу отметить игру нашей команды, особенно вышедших на поле в первой половине матча футболистов.

Первая группа игроков продемонстрировала качественный футбол. Забили гол, были моменты. Вторая группа сыграла немного хуже, сами себе «привезли» два мяча. Я очень доволен проведенным спаррингом с «Ворсклой». Мы получили много полезной информации. Разберем ошибки, сделаем выводы и будем двигаться дальше.

– Почему «Буковине» сейчас важно проводить матчи с такими сильными соперниками, которые представляют Премьер-лигу?

– Такие спарринги с хорошими соперниками указывают на наши слабые места. По-моему, играть нужно с сильнейшими.

– Довольны ли вы физической готовностью футболистов?

– Да. Сейчас я доволен физической готовностью наших игроков. Удовлетворен и отношением к тренировочному процессу, и физической формой.