Товарищеские матчи
08.07.2024 15:00 – 45’+ 0 : 0
Украина. Премьер лига08 июля 2024, 15:00 |
367
0
Буковина – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 июля в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча
08 июля 2024, 15:00 |
367
0
Украинские команды проводят контрольный матч на летних сборах.
На базе в Винниках встречаются Буковина Черновцы и Металлист 1925 Харьков.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало товарищеского матча запланировано на 8 июля в 15:00 по Киеву.
Буковина – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 08 июля 2024, 07:37 0
«Железный Майк» высоко оценил Мэнни Пакьяо
Футбол | 08 июля 2024, 14:30 1
Паулу Фонсека возглавил итальянский гранд
Другие виды | 07.07.2024, 21:11
Футбол | 08.07.2024, 13:53
Футбол | 08.07.2024, 11:31
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.07.2024, 17:16 34
07.07.2024, 00:58 5
06.07.2024, 20:21 1
07.07.2024, 12:59 27
06.07.2024, 22:22
08.07.2024, 10:36 25
08.07.2024, 15:58 23