Украинские команды проводят контрольный матч на летних сборах.

На базе в Винниках встречаются Буковина Черновцы и Металлист 1925 Харьков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало товарищеского матча запланировано на 8 июля в 15:00 по Киеву.

Буковина – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция