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Товарищеские матчи
Буковина
08.07.2024 15:00 – 45+ 0 : 0
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 июля 2024, 15:00 |
367
0

Буковина – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 июля в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча

08 июля 2024, 15:00 |
367
0
Буковина – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

Украинские команды проводят контрольный матч на летних сборах.

На базе в Винниках встречаются Буковина Черновцы и Металлист 1925 Харьков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало товарищеского матча запланировано на 8 июля в 15:00 по Киеву.

Буковина – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Буковина Черновцы Металлист 1925
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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