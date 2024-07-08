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Футбол
08 июля 2024, 22:42 | Обновлено 08 июля 2024, 22:57
269
2

Руслан РОТАНЬ: «На Олимпиаде надо быть мужиками»

Тренер олимпийской сборной Украины – об Играх в Париже

08 июля 2024, 22:42 | Обновлено 08 июля 2024, 22:57
269
2
Руслан РОТАНЬ: «На Олимпиаде надо быть мужиками»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рустан Ротань

Главный тренер олимпийской сборной Украины по футболу Руслан Ротань поделился ожиданиями от Игр в Пекине:

«Мы предполагали, что не все футболисты из национальной команды, на которых мы могли рассчитывать, смогут сыграть на Олимпиаде. Поэтому турнир во Франции нам был нужен для просмотра других кандидатов. Этим составом мы едем во Францию.

На международном турнире мы преследовали несколько целей. Ребят нужно было познакомить с нашими принципами игры, наиграть состав. Команда провела пять матчей. В них мы получили полезную информацию, которую разбирали на теории. Футболисты почувствовали вкус к победам, что также важно накануне официального турнира.

В этих матчах родились маленькие лидеры, которые должны становиться полноценными вожаками. Потому что на таком турнире, как Олимпиада, надо быть мужиками, которые понимают, что они делают на футбольном поле, что бьются за страну, бьются за свою честь, и показывают себя на международной арене».

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Руслан Ротань сборная Украины по футболу U-23 Олимпийские игры 2024 футбол на Олимпиаде
Олег Дидух Источник: Футбол 24
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Комментарии 2
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dudigo78
Вже на євро одні мужики з"їздили
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+1
Олексій Коваль
То він 100% прав відносно чоловічих збірних, але в жіночому футболі за це сподіваюсь будуть дискваліфікувати
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0
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