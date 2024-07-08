Заря на сборах в Словении уступила в спарринге боснийской команде Зриньски
У луганской команды голом на 42-й минуте отличился Викентий Волошин
Луганская «Заря» провела очередной спарринг на собрании в Словении.
Команда Юрия Коваля уступила боснийскому клубу «Зриньски» со счетом 1:2.
У луганской команды голом на 42-й минуте отличился Викентий Волошин.
Товарищеский матч
8 июля 2024 года, Словения
Заря (Луганск, Украина) – Зриньски (Мостар, Босния и Герцеговина) – 1:2 (1:0)
Голы: Волошин 42 – голы, 56, 90+1.
Заря: Турбаевский (Сапутин, 46), Батагов, Джордан, Вантух, Тронтель, Башич (Дришлюк, 66), Мичин (Жуниньо, 74), Волошин (Эскинья, 74), Кирюханцев (Слесар, 66), Антюх, Бенито (Горбач, 46).
Видеозапись матча
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