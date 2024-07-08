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Товарищеские матчи
Заря
08.07.2024 19:00 – FT 1 : 2
Зриньски
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Украина. Премьер лига
08 июля 2024, 21:57 | Обновлено 08 июля 2024, 22:15
232
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Заря на сборах в Словении уступила в спарринге боснийской команде Зриньски

У луганской команды голом на 42-й минуте отличился Викентий Волошин

08 июля 2024, 21:57 | Обновлено 08 июля 2024, 22:15
232
0
Заря на сборах в Словении уступила в спарринге боснийской команде Зриньски
ФК Заря. Викентий Волошин

Луганская «Заря» провела очередной спарринг на собрании в Словении.

Команда Юрия Коваля уступила боснийскому клубу «Зриньски» со счетом 1:2.

У луганской команды голом на 42-й минуте отличился Викентий Волошин.

Товарищеский матч

8 июля 2024 года, Словения

Заря (Луганск, Украина) – Зриньски (Мостар, Босния и Герцеговина) – 1:2 (1:0)

Голы: Волошин 42 – голы, 56, 90+1.

Заря: Турбаевский (Сапутин, 46), Батагов, Джордан, Вантух, Тронтель, Башич (Дришлюк, 66), Мичин (Жуниньо, 74), Волошин (Эскинья, 74), Кирюханцев (Слесар, 66), Антюх, Бенито (Горбач, 46).

Видеозапись матча

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товарищеские матчи Зриньски Заря Луганск учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Викентий Волошин
Николай Степанюк Источник: ФК Заря Луганск
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